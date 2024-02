5 tendenze trucco della primavera estate che ti conquisteranno sin da subito

La primavera è sempre più vicina, quali sono le tendenze in ambito make up più in voga per la bella stagione? Ecco quali sono i trend da non farsi scappare!

Dal trucco occhi messo in risalto con una coda dell’eye-liner diversa dal solito al trucco labbra sempre più vistoso ed eccentrico, le tendenze trucco primavera estate 2024 si fanno sempre più interessanti.

Per l’arrivo delle nuove stagioni dovrai rivoluzionare il tuo make up e mettere da parte quelle nuances che hanno reso i tuoi look invernali più belli e dare il benvenuto a delle tonalità che probabilmente hai messo da parte per molto tempo. Ecco, quindi, le tendenze in fatto make up che ti conquisteranno sin da subito indipendentemente dal tuo stile!

5 tendenze di make up che andranno di moda per la primavera estate

Da un look più dolce e romantico ad uno stile più eccentrico e sbarazzino, per questa primavera estate puoi sfoggiare look differenti in base alla tipologia di make up che vorrai sfoggiare!

Bentornato color pastello

Sembravano essere passati ormai di moda, eppure i colori pastello in fondo non se ne sono mai andati. Se non li troverai nei tuoi outfit, potrebbero diventare i protagonisti del tuo make up. Opta per un azzurro, un verde o un rosa purché siano nella versione pastello, solo così potrai sfoggiare make up di tendenza secondo i brand di alta moda. Durante le varie sfilate questo tipo di colorazione non è passata inosservata, tanto da entrare a far parte dei trend della primavera estate!

Eye-liner e la sua coda quadrata

Passiamo ora al trucco occhi. Solitamente nel periodo della bella stagione si tende a sfoggiare un make up no make up il più naturale possibile, in modo da poter mettere in risalto l’incarnato abbronzato e lasciare che la pelle sia il più libera possibile dai prodotti make up visto le alte temperature. Nonostante ciò, però, se non puoi fare a meno del trucco occhi puoi optare per una versione tutta nuova dell’eyeliner.

Non dovrai più cercare tutorial e allenarti davanti lo specchio per capire come fare ad ottenere due code a punta identiche su entrambi gli occhi, le tendenze make up vogliono l’eyeliner in una versione tutta nuova, molto più bizzarra. La coda sarà completamente quadrata e realizzarla sarà molto più facile di quello che pensi! Sbizzarrisciti con i colori e rendi il tuo sguardo protagonista assoluto del look.

Sopracciglia protagoniste assolute del make up

Sempre più naturali e delicate, anche se le sopracciglia super sottili e ad arco son passate di moda, stiamo iniziando ad abbondare anche le sopracciglia foltissime e ricalcate con matite e tinte varie. Lasciale il più naturale possibili purché siano di una forma omogenea e adatta al tuo viso.

Quindi pettine i peli verso l’alto e fissali con un gel trasparente, prima però copri gli spazi vuoti con una matita della stessa tonalità del tuo pelo. Le sopracciglia truccate in questo modo saranno perfette anche su un no make up.

Sempre più… blush

Le guance si fanno sempre più rosa, il blush è entrato a far parte dei protagonisti assoluti del make up di tendenza primavera estate. Sbizzarrisciti con le sfumature di rosa e trova il tuo blush preferito, stendilo sulle tempie e gli occhi per mettere in risalto l’abbronzatura e ottenere così un effetto baciati dal sole che non passa mai di moda. Ideale da sfoggiare durante il giorno in città o su un look da sera per un aperitivo in spiaggia con le amiche o con il partner.

Il rossetto rosso conquisterà i look estivi

Dal finish lucido e brillante, il rossetto rosso in tutte le sue sfumature è uno dei protagonisti della calda stagione. Se non lo hai mai fatto prima, è arrivato il momento di mettere in risalto le tue labbra con una nuance rossa adatta al tuo incarnato. Per rendere le labbra ancora più belle, delinea il contorno con una matita dello stesso colore della tinta labbra e procedi con l’applicazione del rossetto. Dopodiché passa un lucido trasparente e il risultato sarà strabiliante!