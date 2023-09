Mettere l’eyeliner come un vero make up artist: ecco 5 trucchi che nessuno vi ha mai voluto svelare

Nel mondo del make-up l’eyeliner è uno strumento magico in grado di trasformare completamente lo sguardo, con la preparazione e pratica si può padroneggiare la sua applicazione come veri professionisti, basterà scoprire quale si adatta meglio al proprio stile e personalità

L’utilizzo dell’eye-liner risale a migliaia di anni fa. Gli antichi Egizi utilizzavano il kohl, una sostanza a base di polvere di galena per delineare gli occhi, lo facevano non solo per motivi estetici ma anche per proteggersi dal sole e dagli insetti. Una delle prime celebrità a rendere famoso il look “cat-eye” è stata Audrey Hepburn, uno stile popolare ancora oggi che regala uno sguardo affascinante e ammaliante.

L’eye-liner è un alleato fondamentale nella trousse del trucco, capace di trasformare uno sguardo in un’opera d’arte. Con la sua capacità di definire gli occhi e aggiungere un tocco di drammaticità, è un elemento chiave per chiunque voglia mettere in risalto la propria bellezza. Ci sono diversi tipi di eye-liner tra i quali scegliere, ciascuno con le sue caratteristiche e applicazioni specifiche: liquido, in gel, a matita e pennarello.

Gli anni ’60 sono stati un periodo di grande innovazione per l’eyeliner. Grazie a icone della moda come Twiggy e Brigitte Bardot la popolarità dell’eyeliner è esplosa. Si tratta di molto di più di un semplice prodotto per il trucco, è un elemento di moda e cultura con una storia ricca e interessante.

Tecniche per un’applicazione perfetta

La pratica di applicazione è ovviamente importante quindi non bisogna scoraggiarsi se non si ottiene il risultato desiderato al primo tentativo. Prima di iniziare a tracciare la linea perfetta è essenziale la preparazione delle palpebre che dovranno essere perfettamente pulite, prive di olio o di residui di trucco.

Occorre poi preparare una base uniforme con un primer per occhi che aiuterà a far aderire meglio l’eyeliner e a mantenerlo a lungo. Una volta preparate le palpebre è il momento dell’applicazione. Si inizia sempre dall’angolo interno dell’occhio e si procede verso l’esterno, questo aiuterà a mantenere la linea sottile all’inizio e a renderla gradualmente più spessa.

Se si è alle prime armi si può utilizzare un nastro adesivo o una guida per ottenere una linea precisa. Si può applicare il nastro lungo la linea delle ciglia come riferimento per il tratto. Si inizia tracciando un piccolo punto lungo la linea delle ciglia quindi si collegano i punti per creare la linea desiderata.

Se si commette un errore o si desidera rendere la linea più pulita si può utilizzare un bastoncino di cotone imbevuto di struccante per correggere le imperfezioni. Infine, per uno sguardo affascinante si può sfumare leggermente l’eyeliner sulla palpebra superiore, questo renderà la linea meno netta e più morbida.