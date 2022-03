Libera i tuoi ricci: ecco come valorizzarli con i tagli corti di tendenza

Chi ha detto che chi possiede una vigorosa chioma riccia non possa dare sfoggio di un taglio corto? Certo, è forse una scelta un po’ drastica, azzardata, la quale non sempre rende giustizia all’energia emanata dal dinamismo del boccolo, ma quando l’aria di cambiamenti chiama, d’altronde, urge rispondere!

I tagli corti della primavera 2022 sembrano fatti apposta per i ricci

Complice la freschezza della primavera che inizia davvero a percepirsi, le tendenze capelli della bella stagione hanno subito una vera e propria metamorfosi di stile, mostrando una varietà infinita di tagli corti, versatili a tal punto da riuscire a valorizzare anche i più bizzosi capelli ricci.

Si sa, per ricci perfetti occorre una dose non indifferente di cure e pazienza, tanto che non è certo facile esaltarli nella loro naturalezza, con hairstyle che possano rendergli giustizia: ciò ha costituito assoluta verità almeno fino ad ora, con l’avvento di stilosissimi tagli scalati pronti a revitalizzare una ciocca alla volta!

Che siano proprio i ricci, piuttosto, ad essere in grado di elevare al loro meglio tali look? Bob, Long Bob, Shag – o forse dovremmo dire Curly Shag– e persino Mullet: non esiste taglio corto che non possa essere adattato ad essi, liberando le chiome dai soliti, vecchi preconcetti.

Persino i tagli con frangia si fanno ancora più cool, con deliziosi riccioli a scendere delicatamente sulla fronte. E non solo, con una sapiente scalatura i ricci risulteranno ancor più corposi, animati: non c’è modo migliore per dare volume alla chioma.

Pinterest ti aiuta a selezionare il tuo taglio in base alla tipologia del capello

La notissima piattaforma Pinterest ha recentemente aggiunto una apprezzatissima novità: parliamo di una ricerca per tipo di capello grazie ad una tecnologia unica e innovativa, atta a far sentire ogni utente ugualmente rappresentato. Tale tecnologia consente, infatti, di trovare idee di tagli e acconciature scegliendo, tra vari tipi di capello, il proprio. Fantastico, no?