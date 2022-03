Ecco quali sono i migliori integratori per capelli

Capelli fini, sfibrati e che tendono a spezzarsi. Può capitare che in seguito a periodi di stress ed in concomitanza ai cambi di stagione i capelli abbiano bisogno di un aiuto extra, un trattamento intensivo. Qualora abbiate notato la vostra bella chioma più debole del solito, magari accorgendovi di perdere un po’ troppi capelli sulla spazzola, niente panico: nessun taglio drastico si metterà tra di voi, conviene piuttosto affrontare il problema letteralmente “alla radice”. La soluzione risiede infatti nel rafforzare la struttura del capello agendo dall’interno. Come? Con degli integratori naturali naturalmente, oltre che mediante delle maschere capelli create ad hoc.



Ma cosa sono gli integratori per capelli? Essi non sono altro che supplementi nutrizionali i quali agiscono sulla cute al fine di compensare la mancanza di un elemento o per stimolare la produzione di sostanze anticaduta e rinforzanti.

È cosa nota che per avere capelli sani e forti bisogna seguire una corretta alimentazione, ma qualora la propria dieta scarseggi di alcuni componenti fondamentali per la salute della chioma, si può pensare appunto di ricorrere ad appositi integratori, che contengano proteine (utili per capelli secchi e fragili), vitamina A (perfetta per chi ha i capelli grassi), vitamine B (che stimolano la crescita), minerali (soprattutto ferro, rame, zinco e selenio) e taurina (nutritiva e protettiva).

In commercio esistono degli ottimi integratori che possano apportare tali sostanze ai capelli, vediamo insieme quali!

Come per ogni cosa, i risultati arrivano col tempo: dopo circa 3 mesi i capelli appariranno già più pieni, voluminosi e brillanti, la caduta ridotta in modo significativo. Doveroso è comunque non avere fretta, continuando il trattamento per almeno 6 mesi in modo da trarne benefici duraturi nel tempo. Come ottenere risultati evidenti sin da subito? Prendendosi cura della propria chioma con costanza, tramite maschere, scrub per capelli e, quando necessario, specifici rimedi per capelli in estate.

Biotina, l’arma ideale per risvegliare la cheratina

Abbiamo già visto come la cheratina sia vitale per la salute del capello, essendo essa stessa componente principale del fusto nonché presente in altre parti del corpo. È perciò importante agire sulla chioma grazie a prodotti a base di cheratina, i quali possano rafforzarla dall’interno e donarle nuova luce dall’esterno.

A volte però è necessario rinvigorire la cheratina stessa, ed è qui che entra in gioco la biotina: conosciuta anche come Vitamina H o B7/B8, essa non è naturalmente prodotta dal corpo e va quindi integrata. La biotina dell’azienda Nutrimea è appositamente formulata per risolvere il problema dei capelli sfibrati, rendendoli più lucidi grazie a zinco e selenio e rafforzando, al contempo, anche le unghie. Si noterà dunque anche un effetto anticaduta ed una crescita più veloce.

Myvitamins, Hair Skin and Nails Gummies: un goloso integratore per capelli

Efficaci, buone e divertenti. Le Myvitamins Gummies non sono solo per capelli, ma ne traggono beneficio anche pelle ed unghie. Si tratta di pratiche e golose caramelle contenenti zinco e biotina, come sopra, con aggiunta di collagene e vitamine, al fine di contribuire al normale mantenimento di pelle e capelli. In punto forte? Sicuramente il delizioso aroma di mirtillo, che contribuisce a rendere l’integratore anche goloso.

L’integratore Swisse che aiuta a mantenere capelli forti

Senz’altro uno dei più conosciuti, l’integratore di Swisse dedicato ai capelli forti è costituito da un complesso ricco di nutrienti, il quale combina vitamine, minerali ed estratti di erbe naturali noti per mantenere il vigore del capello. Immancabile ingrediente del prodotto è ovviamente la cheratina, presente in quasi ogni integratore per capelli.

Phytophanére

L’integratore alimentare Phytophanére è stato formulato appositamente per revitalizzare capelli e unghie, favorendone inoltre la crescita: a base degli olii di germe di grano, borragine e pesce dei mari freddi, è ricco di vitamina E-Alfa tocoferolo, acidi grassi polinsaturi, vitamine del complesso B, vitamina C e zinco, tutti principi attivi che proteggono e rinforzano il capello sin dal bulbo pilifero.

Biomineral ONE, l’alleato perfetto per contrastare la caduta dei capelli

Conosciutissimo anche Biomineral ONE: trenta capsule masticabili la cui formulazione gode di Lacrocapil Plus, vitamina B3, acido linoleico e, ancora una volta, preziosa biotina, tutti ingredienti atti a sopperire alla mancanza di collagene, ritenuto principale responsabile della caduta e del diradamento della chioma. Con il trattamento si otterranno sorprendentemente capelli corposi, i quali conferiranno alla chioma un aspetto inevitabilmente più folto.

Siamo più che sicure che con tali integratori otterrai facilmente la chioma dei tuoi sogni, forte sana e lucente. E, qualora desiderassi ulteriore luminosità ed idratazione, vietato allora saltare lo step costituito dall’ olio per capelli!