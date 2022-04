Scrub per capelli: istruzioni per l'uso e ricette naturali fai da te

Mai sentito parlare di scrub per capelli? Ebbene sì, qualora l’odiata forfora costituisca da sempre la vostra più acerrima nemica, oppure stiate ancora, affannosamente, tentando di trovare il giusto ritmo per gestire i capelli grassi, esso potrebbe rivelarsi essere l’autentica svolta, uno di quei trattamenti fai da te rivoluzionari di cui, una volta provati, diventa praticamente impossibile farne a meno!

Effettuare uno scrub in una zona inusuale come la testa non è affatto cosa difficile e, dati gli effettivi benefici riscontrabili soprattutto alla lunga, vale sicuramente la pena approfondire: ecco dunque le migliori ricette casalinghe, naturali, per regalare sollievo al cuoio capelluto.





Ma a cosa serve, esattamente, lo scrub per capelli? Visti ed assodati effetti e benefici dello srub viso e corpo, vien da sé -anche se non proprio nell’immediato- come un trattamento del genere possa giovare ad una zona problematica come il cuoio capelluto: esso pare infatti avere il grande merito di purificare la cute, riequilibrando così l’eccessiva e sregolata produzione di sebo. Come risaputo, l’azione esfoliante meccanica ha il fondamentale ruolo di rimuovere le cellule morte, favorendo in tal modo la crescita dei capelli, forti e sani.

Chiaramente, ne esistono in commercio di svariate tipologie, adatte alle molteplici, personali, esigenze e caratteristiche esistenti. Esigenze e caratteristiche ampiamente rispettate e soddisfatte anche da scrub capelli fai da te, la cui efficacia non ha davvero nulla da invidiare ai primi, anzi: essendo questi realizzati su misura, offriranno un’esperienza del tutto personalizzata su di sé, non trovate?

Come si esegue uno scrub al cuoio capelluto: istruzioni per l’uso



Una volta sviscerati giovamenti e punti a favore, sorge spontanea una domanda: come si esegue uno scrub al cuoio capelluto? Sarebbe preferibile applicare il tutto su capelli bagnati ma, qualora la vostra chioma necessiti di una “terapia d’urto”, è possibile eseguire il trattamento su capelli umidi. Basteranno una noce di prodotto ed un massaggio lungo, rilassante e più o meno vigoroso per potersi godere una meravigliosa, piacevolissima sensazione di leggerezza.

Dopo aver lasciato in posa un paio di minuti -per un momento di totale relax, proprio come foste sedute al lavatesta di un salone anzi, meglio- si procede a risciacquare mediante acqua tiepida e ad effettuare lo shampoo. Desiderate prolungare la coccola, magari con una brillantezza extra delle lunghezze? Allora non resta che concedersi una bella, sana maschera per capelli fai da te.

Per quanto riguarda, invece, la frequenza con cui potersi dedicare al trattamento, sarà utile nel caso di capelli grassi effettuarlo circa una volta la settimana, mentre se si soffre di cute secca e sensibile meglio non superare il paio di volte al mese.

Quello dello scrub capelli è inoltre un passaggio fondamentale che compare spesso nella haircare routine riservata ai rimedi per capelli in estate, rivisitato in maniera maggiormente delicata secondo la tecnica del cowash. Di cosa si tratta? Del semplice detergere la chioma tramite una miscela di zucchero e balsamo, la quale combini l’azione fortemente idratante a quella purificante esercitata dai microgranuli del primo.



Scrub purificante per capelli grassi con zucchero di canna ed olio essenziale di lavanda

Foto Shutterstock | Plateresca

Grazie alle sue note proprietà lenitive nonché sebo-regolatrici l’olio essenziale di lavanda si presta ad essere uno tra i principali ingredienti quando si tratta di realizzare il perfetto scrub per capelli grassi: si procede quindi ad unirne cinque gocce a quattro cucchiai di zucchero, allungando eventualmente la miscela con una piccola quantità del vostro balsamo -meno- preferito.

A fine procedura, non solo noterete un significativo miglioramento della sovrapproduzione di sebo sulla cute del capo, ma sarete avvolte in un’inebriante nuvola profumata.

Scrub nutriente per capelli sfibrati con zucchero, olio di oliva e miele

Foto Shutterstock | CalypsoArt

I capelli sfibrati si sa, richiedono costanti cure ed accortezze per raggiungere il giusto grado di nutrimento che possa renderli sani, pieni e lucenti, tanto da dover ricorrere spesso ad integratori per capelli. Lo scrub perfetto per loro sarà quindi un’esplosione di ingredienti genuini, naturali e ricchi, che possano contrastarne l’aridità: la miscela prodigiosa si compone di quattro cucchiai di zucchero, due di miele e due di olio di oliva. Morbidezza sarà certo la prima parola che vi verrà alla mente non appena risciacquato!

Scrub volumizzante per capelli fini a base di olio di cocco, sale ed aceto di mele

Foto shutterstock | Africa Studio

Dare volume alla chioma, soprattutto nel caso specifico di capelli fini può rivelarsi una vera e propria impresa, dovendo evitare come la peste prodotti che possano ulteriormente appesantirli mortificando le radici: lo scrub ideale per queste circostanze sarà composto da un cucchiaio di olio di cocco, due di sale marino ed uno di aceto di mele. Oltre a maggiore corposità, quest’ultimo regalerà alle lunghezze una lucentezza irresistibile.

Scrub illuminante per capelli opachi con zucchero, miele ed olio di mandorle dolci

Foto Shutterstock | Antonina Vlasova

Se il vostro sogno sono, e sono sempre stati, capelli forti e lucenti, setosi oppure i vostri siano lo specchio esatto di un periodo particolarmente stressante, all’apparenza quindi spenti ed opachi, non ci sarebbe miglior trattamento di questo: lo scrub illuminante per eccellenza si crea amalgamando due cucchiai di zucchero con mezzo di miele e mezzo di olio di mandorla.

Una volta ottenuta ed applicata la miscela, l’ideale è massaggiare per almeno cinque minuti e lasciare in posa per altri dieci. Luminosità sarà il vostro secondo nome!