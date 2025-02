Rimedi per capelli grassi, come risolvere il problema dell’eccesso di sebo

Convivere con i capelli grassi costituisce una vera scocciatura, almeno fino a quando non si impara a gestirli! Ecco la guida che aspettavi su come prenderti cura della tua chioma, amandola un po’ di più.

Lo sappiamo tutti, curare i capelli grassi può dimostrarsi una faccenda particolarmente complessa, per non dire seccante, a maggior ragione in primavera ed estate, quando anche solo la più piccola sudata mette a dura prova il look.

Le radici risultano appiattite alla sommità del capo e purtroppo la sgradevole sensazione è quella del poco igiene, la quale porta inevitabilmente all’idea di un’immagine trasandata. Quali sono i rimedi più efficaci per capelli grassi?

Capelli grassi, rimedi più efficaci per risolvere il problema una volta per tutte

Se la basilare problematica che caratterizza i capelli grassi è l’eccesso di sebo, bisogna però ricordare che tale sostanza lubrifica e deve lubrificare naturalmente pelle e capelli, costituendo una protezione naturale contro le aggressioni esterne.

Capelli grassi, rimedi più efficaci per risolvere il problema una volta per tutte – Pourfemme.it

La sua presenza non è perciò da demonizzare, ma soltanto da dover imparare a gestire. Nei capelli grassi il sebo sottrae vitalità alla chioma, ed anche questo è sicuramente un validissimo motivo per tentare di contrastare la seccatura.

Non si tratta infatti solo di una poco fortunata predisposizione genetica, anche squilibri ormonali, stress, fumo, inquinamento e detergenti troppo aggressivi possono causare o peggiorare la situazione.

La cosa migliore è evitare di lavare i capelli con detergenti eccessivamente idratanti o contenenti alcol, che siano però prima di tutto delicati.

Anche la frequenza di lavaggio è molto importante: è risaputo come non si dovrebbe ricorrere giornalmente allo shampoo, onde evitare di peggiorare la già abbondante produzione di sebo della cute, per effetto rebound: la soluzione potrebbe essere lavare i capelli a giorni alterni, o comunque cercare, con pazienza, di trovare la routine perfetta per ognuno.

Quando si ha a che fare con dei capelli a tendenza grassa è bene non esagerare con il balsamo. Ciò non significa eliminarlo del tutto, anche loro necessitano assolutamente del giusto grado di idratazione, ma il balsamo dovrebbe essere attentamente steso solo a partire da due quarti delle lunghezze sino alle punte.

Avere i capelli grassi non vieta, ovviamente, di poterli mettere in piega come di consuetudine: utilizza, seppur con parsimonia, i tuoi styling tools preferiti, non vorrai passare direttamente da capelli grassi a capelli sfibrati!

Ricorda, però, di applicare prima un termoprotettore e di non esagerare con la temperatura del phon.

L’unica doverosa accortezza sta nel non toccarli troppo spesso, in quanto potresti contribuire a sporcarli ulteriormente.Affidati a maschere appositamente studiate, anche fai da te

Come spesso si sente, si potrebbe cadere nell’enorme sbaglio di non curare abbastanza una chioma del genere, erroneamente pensando che essa non abbia bisogno di nutrimento e cure.

Ebbene, non potrebbe esserci idea più sbagliata di questa! Nutrire le lunghezze e dedicare alla cute la giusta dose di trattamenti non farà che migliorare l’aspetto -e facilitare la manutenzione- dei capelli grassi: via libera quindi a maschere capelli fai da te e spray nutrienti quali olio per capelli e prodotti alla cheratina.

Anche lo scrub per capelli è risaputo essere un grandissimo alleato per tale tipologia di capello: esfoliare il cuoio capelluto apporta numerosi benefici, purificando in profondità la cute e riequilibrando così il livello del pH, caratteristicamente alterato.

L’alimentazione gioca un ruolo importante, quindi è bene sapere quali sono i cibi da consumare per evitare di peggiorare il problema della cute grassa.