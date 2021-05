Olio di cocco, 5 modi per utilizzarlo come rimedio di bellezza

Volete preparare la vostra pelle in vista delle prima tintarella estiva? Il rimedio che vi consigliamo oggi per rendere la pelle più elastica e luminosa è naturale, profumato e veramente efficace. Stiamo parlando dell’olio di cocco, una vera e propria riserva di ingredienti benefici per la nostra bellezza e la nostra salute.

Grazie al suo potere nutriente, l’olio di cocco contrasta naturalmente la disidratazione della pelle e la rende più elastica. Tra le moltissime proprietà dell’olio di cocco, anche quella di rinforzare i capelli con impacchi fai-da-te e rendere liscia la pelle delle gambe con scrub esfolianti mirati.

Vediamo qualche suggerimento per una beauty routine semplice ed efficace.

Olio di cocco come rimedio anti-età

Grazie alla presenza di vitamina A e vitamina C, l’olio di cocco rende la pelle più elastica e ben nutrita. Lenitivo, delicato e leggermente profumato, può essere utilizzato anche come struccante, per rimuovere i residui di make-up. Per godere della sua azione idrante, possiamo applicare qualche goccia di olio sul contorno occhi, massaggiando delicatamente con movimenti circolari. Ricco di sostanze antiossidanti, l’olio di cocco è anche un ottimo rimedio anche contro l’invecchiamento, assolvendo alle funzioni di un vero e proprio trattamento anti-age.

Per una pelle morbida usa l’olio di cocco

Applicato subito dopo la doccia e spalmato con un massaggio energico, l’olio di cocco può regalare alla nostra pelle un aspetto decisamente più giovane, vellutato e sano. Ideale da usare come doposole, l’olio di cocco svolge anche una importante azione emolliente, utile anche per il post epilazione.

Maschera per capelli vigorosi

Se i nostri capelli possono risultati spenti, sfibrati e indeboliti, è il caso di ricorrere all’olio di cocco, perfetto per realizzare una maschera super idratante per la nostra chioma. Possiamo applicarlo direttamente su tutte le lunghezze e massaggiarlo, oppure distribuirlo localmente sulle punte. Per trarre il massimo beneficio, lasciamo in posa la maschera per qualche ora, poi risciacquiamo abbondantemente, per capelli setosi e brillanti.

Leggi anche: Le maschere fai da te per capelli ricci, le ricette migliori

Pelle più liscia con lo scrub

Con l’arrivo dell’estate, è tempo di sfoggiare gonne, abiti e pantaloncini. Per idratare le gambe e prepararle alla prima abbronzatura, possiamo ricorrere a uno scrub a base all’olio di cocco, ideale per rinnovare l’epidermide e restituirle luminosità. Misceliamo un po’ di zucchero o farina d’avena con qualche goccia di olio, accompagnando un delicato massaggio sulle zone più secche, prima o durante la doccia.

Leggi anche: Scrub fai da te, le ricette per il viso e per il corpo

Olio di cocco per bambini

Oltre a essere un valido alleato per la nostra bellezza, l’olio di cocco è un rimedio buonissimo anche per la pelle dei nostri bambini, anche quelli più piccini. Naturale e delicato, può essere utilizzato per lenire gli arrossamenti da pannolino oppure massaggiato su tutto il corpo dopo il bagnetto.

Olio di cocco per dimagrire: falso mito o verità?