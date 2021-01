Le maschere fai da te per capelli ricci: le ricette migliori

Sebbene i ricci possano essere super attraenti, prendersi cura dei capelli ricci è una vera sfida. I capelli ricci sono, infatti, tendenzialmente più soggetti a danneggiarsi e seccarsi rispetto ai capelli lisci e, per questo motivo, richiedono cure specifiche (leggi anche 7 consigli per capelli ricci perfetti). Per fortuna, esistono rimedi completamente naturali, facili ed economici per nutrire i capelli e renderli di nuovo luminosi ed elastici. Il segreto per una buona maschera fai da te è la presenza di elementi che abbiano un forte potere nutriente e idrante. Ecco, dunque, le 4 migliori ricette di maschere fai da te per capelli ricci.

Maschera di avocado fai da te per capelli ricci

1 avocado maturo

½ tazza di latte di cocco

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di olio di mandorle dolci



Questa è una delle maschere per capelli fai da te più nutrienti per capelli ricci. Idrata in profondità i capelli, li rigenera e li protegge da eventuali danni futuri, rendendoli morbidi, lisci e più pettinabili. Ma vediamo come procedere alla preparazione.

Per prima cosa, schiacciate bene l’avocado, magari lavorandolo con un frullatore, per eliminare eventuali grumi. In questo modo, sarà molto più facile stendere la maschera sulle lunghezze dei capelli e poi risciacquarla. Tornando a noi, dopo aver schiacciato l’avocato, aggiungete tutti gli ingredienti e mescolate bene. Inumidite i capelli e applicate la maschera dalla radice alle punte, massaggiando il cuoio capelluto. Lasciatela agire per circa 20 minuti, infine sciacquate e procedete al lavaggio regolare dei capelli.

Maschera fai da te all’aloe vera

4 cucchiai di gel di aloe vera

3 cucchiai di olio di cocco

6 cucchiai di latte

Questa maschera per capelli dona volume ai vostri capelli e li rende sani, lucenti ed elastici. Se i vostri capelli sono molto secchi, potete aggiungere un paio di cucchiai in più di olio di cocco, senza però eccedere, altrimenti si rischia che il composto diventi troppo oleoso.

Miscelate l’olio di cocco e il gel di aloe vera. Frullate fino a ottenere un composto omogeneo, poi trasferite il composto in una ciotola, aggiungete il latte e amalgamate bene tutto. Applicate la maschera sui capelli bagnati, avendo cura di spalmarla in modo uniforme dalle radici alle punte. Pettinate i capelli, avvolgeteli e copriteli con un cuffia da doccia, o all’occorrenza un po’ di pellicola. Lasciate agire per 20 o 30 minuti, poi risciacquate e procedete al lavaggio dei capelli.

Maschera per capelli allo yogurt

1/2 tazza di yogurt

2 cucchiaini di aceto di mele

1 cucchiaio di miele

Tra tutte le maschere fai-da-te per capelli ricci, questa è quella più efficace per quanto riguarda la lucentezza. Infatti, sia lo yogurt che l’aceto di mele detergono i capelli e li rendono incredibilmente morbidi e luminosi. In combinazione con il miele, idratano in profondità i capelli e riducono l’effetto crespo.

In una piccola ciotola, mescolate bene tutti gli ingredienti. Quando la maschera per capelli risulterà omogena, applicatela sui capelli dalla radice alle punte. Dedicate 5 minuti a massaggiare la maschera sul cuoio capelluto. Dopo 15-20 minuti, risciacquate bene la maschera e procedete al solito lavaggio.

Maschera per capelli ricci fai da te banana e avocado

1 avocado maturo

1 banana matura

5-10 gocce di olio essenziale di lavanda

Questa maschera a base di avocado e banana contribuisce a migliore l’elasticità dei vostri capelli, rendendoli più gestibili. Non solo ripristina l’idratazione, ma è un ottimo rimedio anche contro la forfora e la cute secca. Vediamo come si prepara.

Schiacciate bene l’avocado e la banana. Come con le altre maschere per capelli, sarebbe meglio lavorare il composto nel frullatore, per rimuovere eventuali grumi. Quando avrete ottenuto una pasta liscia, aggiungete l’olio essenziale di lavanda e mescolate bene il tutto. Applicate la maschera per capelli sui capelli bagnati, pettinateli e lasciate agire per circa 20 minuti.