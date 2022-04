Capelli forti e lucenti come Megan Fox? Ecco i Tips and Tricks

Ci sono celeb che rimangono impresse, nella mente e nei cuori, per il loro ingombrante carisma, talento, alcune per l’iconicità dello stile, altre per una peculiare caratteristica fisica. Altre ancora, invece, per il pacchetto completo! Quando, ad esempio, si fa riferimento a Megan Fox almeno due di queste caselle risultano spuntate, è innegabile.

Difficile però non ricordarla per la sua bella chioma corvina, tratto distintivo che ha accompagnato la bella attrice sin dagli albori della sua carriera, fatta eccezione di qualche recente, momentanea sperimentazione: pensiamo alla impertinente nonché cortissima frangetta bombata degli scorsi Met Gala, liscia quanto glossy proprio come il trend Liquid Hair comanda, alla breve -ma intensa- parentesi color platino oppure al wet effect sfoggiato agli MTV Video Music Awards.

Tutti look stratosferici su di lei, siamo d’accordo, ma accomunati da precise caratteristiche: la lunghezza dei capelli, sani, forti e luminosi. Che sia, anche questo, merito della serenità trasmessale dal suo bel Machine Gun Kelly, e relativa proposta di matrimonio?

Noi non crediamo: vuoi sapere qualche trucco per materializzare le stesse forza e lucentezza sulla tua chioma? Ecco gli escamotage.

Come avere capelli forti e lucenti alla Megan Fox

Primo su tutti è essenziale mantenere nel tempo una buona haircare routine, ciò vale a dire curare le lunghezze sia dall’interno, con una sana alimentazione ed integratori per capelli, che dall’esterno con maschere per capelli fai da te e prodotti a base di cheratina, al fine di rinvigorirne la struttura. Per nutrimento e lucentezza extra, si può passare ad idratare poi in ultimo con specifici oli per capelli. Vi sono, però, particolari prodotti in grado di fare la differenza, ti sveliamo quali!

Kérastase Fondant Chica Chroma, il balsamo rinforzante che fa al caso tuo

I prodotti di casa Kérastase lo sappiamo, sono sempre una certezza: il balsamo Fondant Chica Chroma è stato formulato con un sistema rinforzante anti-porosità: potente ma leggero, è in grado di penetrare nella fibra capillare riempiendone le porosità, idratando e rafforzando inoltre il capello per preservarne il colore (qualora tu intenda rubare a Megan Fox anche questo).

SEPHORA COLLECTION: Siero capelli fortificante

Ecco la nostra cara, vecchia Biotina contenuta nel nuovo siero rinforzante e districante Sephora Collection: formulato con il 99% di ingredienti naturali, esso è appunto arricchito da Biotina al fine di dare volume e intensità ai capelli, praticamente l’ideale per capelli fini. Si tratta di un trattamento leave in, ma che scongiura l’effetto grasso.