Come riparare i capelli dal sole per una chioma da sirenetta

Ed è così che va: mentre noi ci godiamo in panciolle il “sole in fronte”, con un impegno particolare al raggiungimento dell’abbronzatura perfetta, la chioma ne risente, inaridendo. In funzione alla problematica, abbiamo già visto 5 preziosi rimedi per capelli in estate, ma facciamo un passo indietro. Come proteggerli al meglio, in modo da evitare che gli sforzi fatti durante il corso dell’anno si vanifichino?

Sole, cloro e salsedine costituiscono il cocktail ideale per distruggere la salute del capello. Brutalità a parte, la protezione capelli risulta del tutto fondamentale per mantenere una chioma folta, setosa e, soprattutto, sana. Per quanto sia doveroso dedicare ad essa un’adeguata haircare nonché costanti attenzioni, facendo sì che l’apparenza sia quella di capelli forti e lucenti, di fronte ad alte temperature occorre fornire ad essa un aiuto in più.

Qualora all’orizzonte si prospetti uno dei primi, tanti attesi weekend al mare o, ancor meglio, la sospirata vacanza, cosa non può assolutamente mancare tra i prodotti must-have del perfetto beauty case in estate saranno di certo specifici prodotti per capelli: parliamo ad esempio di shampoo studiati ad hoc, essenziali per ristabilire l’equilibrio della cute dopo una lunga esposizione al sole, maschere nutrienti per riparare le lunghezze e per prima cosa, una protezione solare adeguata. Ma vediamo il tutto più nello specifico!

Non tralasciare (né sottovalutare) mai i solari per capelli

Foto Shutterstock | Africa Studio



Sapevi già della loro esistenza? Proprio come per la pelle, la quale va regolarmente protetta con apposite creme solari, anche chioma e cuoio capelluto necessitano del medesimo trattamento, soggetti allo stesso modo a scottature. Negli anni, sono state formulate sempre un maggior numero di alternative, quanto più possibile adeguate alle diverse tipologie di capello come alle esigenze.

Vi sono infatti spray dedicati, leggeri nella texture, lenitivi, ma ricchi negli ingredienti, quali vitamine, oli essenziali e, anzitutto, filtro solare. Al fine di nutrire al contempo le lunghezze, messe a dura prova dalla salsedine oltre che dai raggi UV, è possibile preferire oli solari per capelli, per i quali valgono gli stessi principi esposti poco sopra: questi ultimi sono solitamente i prediletti da chi possiede naturalmente capelli sfibrati, grazie alle loro ovvie proprietà idratanti. In entrambi i casi, vale la regola generale del riapplicare la protezione ogni paio d’ore, per scongiurare eritemi o, ancor peggio, gravi scottature!

L’haircare ideale inizia dallo shampoo doposole

Foto Shutterstock | TORWAISTUDIO



Avendo cura di sciacquare i capelli in seguito ad ogni bagno -anche breve- in spiaggia, onde rimuovere i residui di sali minerali marini, durante la bella stagione si può intervenire sulla loro salute anche nel momento del lavaggio: esistono infatti particolari shampoo atti a riparare quanto possibile i danni del sole ed a lenire il cuoio capelluto.

Delicati e nutrienti, si prestano ad essere impiegati quotidianamente e costituiscono solo il primo step basilare della giusta haircare estiva! È doveroso poi procedere attraverso scrub per capelli, che possano purificare la cute -senza esagerare nella frequenza-, maschere e stendere sulle lunghezze un olio per capelli in modo da addolcirle ed idratarle.

Ecco un piccolo ma validissimo Beauty Tip che potrebbe letteralmente svoltare la tua giornata al mare: qualora non vi sia ombra di uno straccio di doccia, procurati dell’acqua termale spray (come quella di Avéne di cui abbiamo parlato nei migliori prodotti beauty di Aprile): essendo essa ricca di oligoelementi, aiuta a stabilizzare l’equilibrio della chioma eliminando ogni residuo per una sensazione istantanea lenitiva e rinfrescante.



Maschere nutrienti, specifiche o fai da te, per idratare le lunghezze

Foto Shutterstock | iva

L’importanza di effettuare regolarmente maschere per capelli all’interno di una haircare routine che si rispetti è resa ancor maggiore con l’arrivo delle alte temperature: ne esistono in commercio di ottime, dai benefici nutritivi e riparatori, le quali rientrano talvolta tra i miracolosi prodotti a base di cheratina che tutti amiamo, ma è possibile anche provvedere in prima persona alla creazione di efficaci maschere capelli fai da te, costituite da ingredienti naturali e reperibili ma egualmente valide ed incisive.

Integratori per capelli: essenziali al fine di rafforzare le lunghezze



Foto Shutterstock | Dean Drobot

Qualora si possiedano capelli fini, magari particolarmente sfibrati e secchi si può pensare di intervenire su di essi dall’interno tramite specifici integratori per capelli, preparando la chioma all’estate e quindi al sole tentando di rafforzare la struttura delle lunghezze grazie alle preziose sostanze contenute al loro interno. Il risultato sarà palpabile, e la chioma ringrazierà mostrandosi più forte, luminosa e corposa!