I migliori prodotti beauty, le novità di Aprile 2022

Finalmente eccoci: la primavera è arrivata -almeno nella teoria-, portando con sé la ventata di freschezza, più o meno pungente, che aspettavamo, la quale spinge inevitabilmente alla voglia di alleggerire le basi make-up per andare incontro al trucco luminoso tanto di tendenza. Trucco che necessita però di essere accompagnato da una buona dose di cure per il viso, che possano esaltarlo al meglio e facilitare la stesura dei prodotti.

Dopo i migliori prodotti beauty di Marzo 2022, ecco quindi alcuni motivi validi per allungare la tua wishlist: la nostra lista beauty è piuttosto interessante, giudica tu stessa!

Freshly Cosmetics, Azelaic Radiance Face Treatment il trattamento pelli reattive ed acneiche

Freshly Cosmetics Azelaic Radiance Face Treatment

Apriamo le danze con un fantastico prodotto di Freshly: potrebbe avere le sembianze di una crema viso, eppure è vero e proprio trattamento dedicato a pelli reattive e acneiche, insomma, il passaggio che non può assolutamente mancare nella skincare routine per chi ha l’acne.

Esso tratta e previene brufoli, macchie, irregolarità e reazioni infiammatorie, riducendo notevolmente la produzione di sebo. I pori sono subito meno visibili, i punti neri ridotti ed il suo effetto schiarente agisce su macchie e rossori tipici di rosacea e couperose.

Acqua Termale Avène Spray, una nuvola di freschezza che lenisce la pelle

L’acqua termale Avène spray è un autentico toccasana, un must per chi necessita di lenire istantaneamente la pelle sensibile, irritabile o a tendenza allergica. Ricca di minerali e oligoelementi, essa è in grado di dare sollievo alla pelle senza però seccarla, ragion valida già di per sé per entrare a far parte della skincare routine di chiunque.



Tale prodotto Avène può essere utilizzato giornalmente in seguito alla detersione, così come per preparare la pelle a make-up e vari trattamenti tra cui maschere viso, creme e sieri viso. Ma non è finita qui: l’ acqua termale si presta anche ad essere vaporizzata a trucco finito, per rinfrescarlo ed evitare l’odioso effetto cakey. Senza contare che rossori e pizzicori saranno solo un lontano ricordo!



Goovi, Feeling Myself : la mousse detergente che deterge in modo delicato

Formulata a base di acqua di Fiordaliso. ad azione lenitiva, ed acqua di Camomilla idratante, questa mousse detergente Goovi possiede tutti i requisiti necessari per entrare di diritto a far parte della selezione dei migliori detergenti viso per pelle secca: impalpabile e delicata rimuove le impurità senza alterare in alcun modo il ph della pelle.

Può essere utilizzata tranquillamente ogni giorno, sia mattina che sera, detergendo con delicatezza anche la pelli più sensibile donandole insperate freschezza e morbidezza. E, ultimo, ma non per importanza non si può non fare riferimento al suo inebriante profumo floreale. Approvatissima!