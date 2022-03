Sappiamo tutti come detergere il viso dovrebbe costituire per ognuno di noi una sorta di rituale quotidiano, nonché passaggio di fondamentale importanza al fine di mantenere una pelle sana ed idratata, evitando così di incorrere in problemi quali secchezza o, al contrario, un eccesso di sebo.

Dopo aver accuratamente rimosso l’intero make-up, è dunque severamente vietato evitare il detergente, uno degli essenziali prodotti che compongono la skincare routine. Speciali attenzioni vanno dedicate in tal caso a pelli secche e delicate: qualora vi stiate domandando quali siano i detergenti per pelle secca a cui affidarsi niente paura, ecco raccolte per voi alcune dritte per non sbagliare prodotto!

Quali detergenti utilizzare per mantenere la giusta idratazione

Spesso, erroneamente, si pensa che un viso struccato non abbia bisogno di essere lavato: il detergente serve principalmente, in realtà, per rimuovere smog e polvere che si depositano durante il giorno sulla cute. Alcuni di questi prodotti, inoltre, aiutano a mantenere la pelle morbida e nutrita, soprattutto se accompagnati da buone creme idratanti viso naturali.

Per lo stesso motivo, di grande aiuto sono maschere viso -anche maschere viso fai da te– e trattamenti innovativi come ad esempio lo slugging.

Innanzitutto, privilegiati sono tutti quei prodotti che godono di un buon INCI, i quali permetteranno di conferire la giusta idratazione alla pelle del viso a scanso di ulteriori problemi. Prodotti aggressivi o di scarsa qualità potrebbero addirittura irritare la cute: ergo, scegliere il giusto detergente per pelle secca e sensibile risulta indispensabile.

Uno dei più gettonati è sicuramente il latte detergente, nonostante tra le beauty blogger, a riscuotere maggior successo, sia l’olio bifasico: quest’ultimo è in grado di idratare a fondo la pelle, rendendo il viso più morbido ed eliminando quella fastidiosa sensazione di secchezza.

Bandito invece in maniera assoluta il sapone. Meglio optare per quei prodotti “sapone senza sapone” che non contengono tensioattivi. In alternativa, esiste il sapone di Castiglia, adatto per chi soffre di pelle molto secca grazie alla completa assenza di profumo ed alla sua capacità di nutrire a fondo la pelle.

Interessante anche la mousse detergente, la quale permette di ripristinare il pH della pelle restituendola al tatto vellutata e soffice.

M A R I N E E L E M E N T S: ecco il nuovo Detergente Viso Delicato

Foto Marine Elements

Mai sentito parlare di Marine Elements? La nuova linea skincare è il risultato di anni di affannosa ricerca sui più efficaci ingredienti marini adatti alla pelle secca e sensibile, la quale ha ora ampliato la gamma con un favoloso Detergente viso delicato atto a completare la routine di bellezza partendo dalla corretta pulizia del viso, con il pensiero alle pelli più delicate.

Il cuore della sua formula nasce infatti da preziosi ingredienti marini, estratti in maniera del tutto sostenibile da speciali organismi che vivono nell’ Arcipelago di Bréhat. Le sostanze interessate sono estremamente ricche di principi attivi, minerali e nutrienti: l’efficacia di Marine Elements scaturisce proprio dalla perfetta alchimia di queste sostanze insieme a selezionati ingredienti naturali di superfice, binomio di straordinaria potenza contro secchezza e sensibilità cutanea. Insomma, un’innovazione assolutamente da provare.