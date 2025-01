Skinimalism: la nuova tendenza che rivoluziona la tua routine di bellezza

Sempre più in voga lo skinimalism, la tendenza che rivoluziona la tua routine di bellezza. Scopri come funziona!

Avere una beauty routine semplice e veloce che occupa solo poco tempo della giornata è sicuramente un aiuto per chi, solitamente, arriva a fine giornata con il desiderio di struccarsi e mettersi dritta sotto le coperte.

Nasce così lo skinimalism, una nuova tendenza che rivoluziona la routine di tantissime persone, nonostante sui social siamo abituati a vedere beauty addicted del settore applicare sul loro viso tantissime tipologie di prodotto.

Questo tipo di skincare, infatti, prende ispirazione dalla famosa beauty routine coreana, in cui bisogna fare almeno 10 step per potersi prendere cura della propria pelle.

Ecco perché ad oggi sono tante le persone, anche ragazze molto giovani, che ritengono di dover applicare tantissimi prodotti sul proprio viso per ottenere dei benefici duraturi.

Lo skinimalism, invece, richiede pochi step, i prodotti utilizzati sono davvero pochi e l’obiettivo è renderla quanto più minimal possibile. Ecco, quindi, cos’è lo skinimalism e come funziona!

Skinimalism, come funziona la nuova tendenza della routine di bellezza

Il termine skinimalism spiega perfettamente il significato della beauty routine del momento: è l’unione di due parole, ovvero skin e minimalism, quindi pelle e minimalismo.

L’approccio alla skincare è opposta a quella coreana, la più famosa in assoluto: l’obiettivo è creare una skincare semplice e, appunto, minimalista che sia in grado di prendersi cura della pelle nonostante i pochi prodotti utilizzati.

Bisogna iniziare ad usare l’essenziale, quindi il necessario per una pelle detersa e idratata. Il primo step riguarda proprio il prodotto detergente, il quale verrà scelto con ingredienti adatti al tipo di pelle da trattare e che possa diventare anche un ottimo struccante.

La maggior parte dei detergenti viso in commercio, infatti, rimuovono il make up su tutto il viso, basterà massaggiare con le dita in maniera delicata gli occhi e il viso e risciacquare il tutto. Ecco che con un solo passaggio avrai struccato e deterso la pelle, che risulterà senza dubbio morbida e pulita.

Dopodiché potrai scegliere una crema viso che sia adatta sia per il giorno che per la sera, così da poter usare la stessa durante le skincare quotidiane. Se il contorno occhi è abbastanza secco oppure hai delle occhiaie ben in vista, potresti aver bisogno di un contorno occhi.

Il punto fondamentale della skincare minimalista riguarda la qualità, quindi scegli prodotti specifici che possano ridurre gli sprechi e che in poche mosse vanno ad effettuare il trattamento desiderato sulla propria pelle.

Ridurre la quantità di prodotti da utilizzare non è solo un bene per la pelle, ma rappresenterebbe un modo per prendersi cura dell’ambiente. Inoltre, utilizzare pochissimi prodotti per la skincare è un ottimo modo per risparmiare denaro, oltre che, come detto inizialmente, anche tempo.