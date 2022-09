Per preparare un antipasto sfizioso vi proponiamo un fantastico piatto di tartine al patè. Per prepararle usate del fegato di vitello che ridurrete a patè. Un antipasto delizioso che vi farà fare un successone e che è molto semplice da preparare. Un ottimo piatto che potete usare per iniziare dei pasti per occasioni particolari oppure da offrire come finger food durante un aperitivo a casa con gli amici.

Ingredienti

Fegato 1 fetta

Formaggio bianco 2 cucchiai

Prezzemolo 1 ciuffo

Olio 1 cucchiaio

Pancarrè 3 fette

Burro 1 noce

Sale q.b.