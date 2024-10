Oggi le sfide economiche sembrano aumentare costantemente. Purtroppo, problemi del genere possono mettere a dura prova anche le dinamiche relazionali dentro una coppia. Le difficoltà finanziarie, senza alcun dubbio, possono riguardare la gestione del bilancio familiare, ma anche la fiducia, le emozioni e la comunicazione.

L’ansia per un futuro incerto e la pressione esterna possono essere un problema per la stabilità di una relazione. Si potrebbe dire che i problemi economici possono danneggiare la coppia. Come affrontarli, quindi? Scopriamolo.

Problemi economici e rapporto di coppia: cosa sapere

Come detto, i periodi di crisi economica possono rappresentare delle vere e proprie prove di forza in una coppia. È necessario, quindi, cercare di rafforzare il lagame, superare insieme le difficoltà che si pongono davanti e vederle, magari, anche come un’opportunità di crescita nel rapporto. Fermo restando che le problematiche legate ai soldi hanno una vera rilevanza sulla stabilità del rapporto, queste diventano causa di litigi. Il motivo? Rispecchiano situazioni che riguardano valori, responsabilità e la questione “parità”.

Quando si parla di problemi che riguardano i soldi, non si tratta soltanto di una disponibilità scarsa di soldi, ma anche di altre situazioni che li possono riguardare nelle vesti di strumento di “potere”. Alcune liti, ad esempio, possono nascere perché non si concorda su come gestire le spese – questo può creare conflitti – quando si usano i soldi per cercare di limitare la libertà dell’altro o quando nascono gelosie o sentimenti di inferiorità perché il partner ha più successo economico. In poche parole, i soldi possono essere un problema anche quando ci sono.

Si alimentano, molto spesso, anche tensioni e incomprensioni. Purtroppo, inoltre, in Italia molte donne non hanno la serenità di un reddito sicuro o un conto bancario a nome proprio e questo crea delle problematiche: basti pensare che questa condizione di dipendenza potrebbe essere un vero e proprio ostacolo per lasciare relazioni disfunzionali o, addirittura, tossiche.

Problemi di coppia e di soldi, come affrontarli?

Condividere le decisioni economiche è un modo ottimo per rafforzare sia il legame affettivo che il senso di collaborazione. Per avere una relazione serena e sana, cercate di spendere responsabilmente i soldi programmando le spese, cercando di risparmiare ed evitando acquisti “inutili”. Le spese economiche importanti vanno, assolutamente, decise insieme. Cercate di parlare della gestione del denaro, appianando i diversi punti di vista e decidendo – per l’appunto – un piano comune. Anche le difficoltà lavorative vanno discusse insieme, così come la disparità che riguarda il reddito.

Inoltre, non dimenticate di fare un chiaro “patto” che riguarda la gestione delle finanze: ad esempio, se si tratta di conti separati o conti in comune. È importante anche dividere le responsabilità economiche: chi guadagna di più deve, solitamente, contribuire maggiormente alle spese. Infine, è importante notare che – oltre ai soldi – è importante e bisogna tenere in considerazione anche l’impegno nella gestione della casa, ad esempio: si tratta, infatti, di un contributo che ha, comunque, un valore economico, pur non essendo remunerato. Insomma, la soluzione migliore è quella di parlare liberamente e in modo onesto e, con intelligenza emotiva, anche una terapia di coppia può essere di aiuto.