Illuminante sul viso, il tutorial per applicarlo in maniera corretta

Quali sono i segreti del make up artist su come applicare l’illuminante sul viso? Ecco alcuni tutorial da seguire step by step!

Un viso luminoso e idratato è sempre più di tendenza nel modo beauty. Applicare l’illuminante sul viso, però, richiede determinati step a seguire, altrimenti il rischio di ottenere un trucco per nulla omogeneo ed eccessivamente luminoso è dietro l’angolo. Come applicare, quindi, l’illuminante sul viso senza commettere errori?

Per fortuna ad oggi è possibile trovare tantissimi tutorial di make up artist professionali o amatoriali, i quali condividono con la loro community tutti i segreti di un trucco perfetto. Ecco, quindi, gli step da seguire per un make up impeccabile!

Illuminante viso, come si mette? Gli step da seguire

L’illuminante si mette prima o dopo il fondotinta? Quali sono le zone in cui concentrarsi? Son tanti i dubbi riguardo la tecnica che ti permette di creare dei punti luce sul viso rendendo così il make up più luminoso e vivace.

Consigli su come applicare illuminante viso – Pourfemme.it

Prima di tutto è importante sapere che l’illuminante può essere applicato sia prima che dopo la stesura del fondotinta. Questo ti permette di ottenere due effetti completamente diversi: l’illuminante applicato prima risulterà più naturale e leggero, mentre applicato successivamente al fondotinta verrà valorizzato e sarà molto più marcato.

Tutto, ovviamente, dipende anche dal modo in cui viene applicato sulle varie zone del viso. Di seguito puoi trovare un tutorial su come applicare il prodotto prima del fondotinta.

Quindi, se vuoi ottenere un make up impeccabile dovrai passare l’illuminante sul dorso del naso, così da renderlo più sottile e definito; sull’arco di cupido delle labbra per ottenere un effetto rimpolpante, sul sopracciglio così da illuminare lo sguardo e infine sull’angolo interno dell’occhio così da ottenere un effetto allungante.

Puoi usare due tipologie di illuminante: quello in polvere, che andrà applicato con un pennello, e quello in crema da poter mescolare con una crema del viso per un effetto idratante. In ogni caso ti suggeriamo di preparare la pelle del viso con una buona skincare e un ottimo primer.

Se non sai bene quale prodotto scegliere per le tue esigenze, potresti ascoltare i consigli di Marianna Zambenedetti, la make up artist seguitissima sui social e sul suo canale Youtube. La make up addicted spiegherà come applicare i diversi tipi di illuminante e le differenze tra i vari prodotti.

Ottenere un make up di tendenza, creativo e anche luminoso non è così complicato, l’importante è conoscere i segreti del mestiere per evitare di ottenere un trucco pieno di errori.