Tra poco si festeggerà Halloween, una ricorrenza che viene dagli Stati Uniti ma che ormai è amatissima anche in Italia. Per i bambini infatti, ogni occasione è buona per giocare e travestirsi, anche in questo periodo dell’anno. Per loro potreste anche pensare di organizzare una perfetta festa di Halloween per un pomeriggio di divertimento.

Ecco come fare per creare un perfetto Halloween party a casa per bambini!



Organizzare una festa di Halloween a casa: consigli per cominciare

Il tema della festa è legato per lo più ai fantasmi e ad altri personaggi paurosi. Le zucche sono l’elemento immancabile della festa di Halloween e devono essere intagliate e magari rese ancora più tetre grazie a candele da inserire all’interno.

Nei negozi di articoli per le feste e anche nelle cartolerie troverete moltissimi piatti e bicchieri di plastica ma anche altri articoli con decorazioni a tema. Utilizzate anche delle stoffe come il tulle per creare un effetto ragnatela che piacerà moltissimo ai bambini.

Ricette per il party di Halloween

In occasione del party potreste realizzare delle spiritose e dolci ricette per Halloween come i biscotti.

Non dimenticate poi le caramelle dalle forme più strane: ragno, vermi e tutto quello che si addice a questa festa e che piace moltissimo ai bambini.

E per i salati? Prendete della pasta brisee e arrotolatela attorno ai würstel: giro di forno e le mummie di Halloween sono pronte!

Oppure si possono fare dei supplì alla romana a forma di zucca! Brrr!

Maschere di Halloween per bambini

Invitate anche i piccoli ospiti a mascherarsi per halloween con i costumi più belli e originali o preparate per ognuno di loro qualche accessorio a tema: trucchi spaventosi per il viso, cappelli da strega, lenzuola per creare l’effetto fantasma.

Vedrete che sarà certamente la festa più “paurosa” dell’anno!

Feste di Halloween a tema

In alternativa perchè non proporre agli ospiti una festa di Halloween a tema? Di idee ce ne sono molte: potreste per esempio ispirarvi ai cartoon, realizzando un party in tema “Alice nel paese delle meraviglie” oppure una festa alla Tim Burton “The Nightmare before Christmas“. Il celebre regista ha realizzato numerosi film in stile horror-macabro, come Edward mani di forbice…che ne dite altrimenti dei mostri classici come Frankenstein e l’uomo lupo? In questo caso tutta la famiglia deve vestirsi con costumi a tema!

Altra idea carina è il vampire-party ispirato a serie tv famose come True blood e Twilight. Se poi siete delle appassionate di diavoli e diavolesse, niente di meglio che un party in tema.