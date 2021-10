Dal momento che Halloween è sempre più vicino, è tempo di pensare ai costumi per i bambini. Una delle attrattive di questa ricorrenza, che poi altro non è che la vigilia di Ognissanti, è infatti quella di potersi mascherare, esattamente come a Carnevale, con la differenza che in questo caso il tema del travestimento dovrebbe essere legato al brivido, alle tenebre, alla paura.

È la paura della morte, e l’atavico terrore del ritorno in vita dei defunti che in qualche modo costituisce il senso profondo di Halloween, con tutta la sua fantastica simbologia e le sue leggende, come quella, celeberrima, della zucca e di Jack della lanterna. Ecco i vestiti di Halloween per bambini originali e anche fai da te!

Vestiti Halloween per bambino e bambina

Per quest’anno una festa di Halloween perfetta vedrà i partecipanti mascherati da spiriti delle tenebre, da creature dell’oltretomba come vampiri o fantasmi, da streghe, zombie, pipistrelli. Per non parlare delle zucche, naturalmente! Via libera alla creatività e alla libertà di espressione, soprattutto per la realizzazione di costumi originali o fai da te per Halloween 2021!

Vampiro

Tutti i consigli che abbiamo raccolto per voi sono adatti sia per i maschietti che per le femminucce. Il vampiro, infatti, è proprio uno dei costumi più gettonati dai bambini e dalle bambine. Originale e creativo, è possibile ottenere un look da vampiro spaventoso con il giusto costume e, perché no, anche un make up spaventoso per Halloween ispirato al Conte Dracula!

Strega

Un classico amato da ragazze e bambine, la streghetta è un costume di Halloween perfetto. Oltre ad avere un vestito particolare, è fondamentale completare il look con il famosissimo cappello da strega.

Foto www.vegaoo.it

Ovviamente non mancano le idee per i maschietti: anche loro vogliono sentirsi dei piccoli stregoni la notte più spaventosa dell’anno, basta saper scegliere il look ideale e lasciarsi ispirare dai grandi stregoni dei cartoni animati!

Foto www.vegaoo.it

Zombie

Lo zombie solitamente è un costume di Halloween scelto più per gli adulti, ma negli ultimi anni anche i più piccoli hanno scelto questa tipologia di costume per Halloween. Ed ecco che il 31 ottobre diventa il giorno perfetto per provare ad ottenere un look da morto vivente spaventosissimo!

Foto www.funidelia.it

Scheletro

Se non vogliono essere né degli zombie né degli stregoni o streghette, allora potrebbero immedesimarsi in un vero e proprio scheletro. In commercio esistono tanti costumi di Halloween scheletro da completare con un trucco ad hoc.

Foto Pexels | Mike Jones

Foto www.funtocome.it

Foto www.costumijarana.com

Pipistrello

Il pipistrello è uno dei simboli di Halloween, quindi perché non travestirsi proprio da pipistrello o, perché no, addirittura da Batman?! Ecco qualche foto da cui prendere ispirazione per il look dei vostri bimbi…

Foto Pexels | Monstera da Pexels

Foto Pexels | Monstera da Pexels

Foto Pexels | Mike Jones

Zucca

Il travestimento da zucca è più che altro consigliato a chi ha i bambini ancora piccolini. Infatti, sia online che nei negozi fisici è possibile trovare dei teneri e splendidi costumi perfetti per Halloween. Ci sono, però, tanti bambini più grandi che desiderano diventare un zucca per un giorno, optando per un costume divertente e allo stesso tempo in tema con la notte di Halloween! Ecco qualche idea…

Foto www.rioparty.it/

Foto www.disfrazzes.it

Foto Amazon

Costumi halloween per bambini fai da te

Con tanta creatività e poco materiale è possibile ottenere dei costumi di Halloween fai da te, anche dell’ultimo minuto. Ecco le idee più belle per il 2021!

Mummie

Veloce ed efficace. Anche della carta crespa bianca può bastare per fare del vostro bimbo una spaventosa mummia. Per concludere il costume, procuratevi un ombretto nero e truccate gli occhi del bambino o della bambina per ottenere un look ancora più d’effetto.

Foto Pexels | Mike Jones

Fantasmi

Per un bel costume di Halloween la cosa più facile è prendere un lenzuolo bianco, o della carta velina, e realizzare un semplicissimo costume da fantasmino, con i fori per gli occhi e altri materiali che avete in casa a disposizione per ottenere un costume di Halloween fai da te per i tuoi bambini!

Foto Pexels | Daisy Anderson da Pexels

Esistono tantissime idee, anche last minute, per poter ottenere un costume di Halloween spaventoso e perfetto per i bambini fatto in casa. Anche riciclare qualche vecchio costumino di Carnevale fatto da voi potrebbe rivelarsi un’idea vincente. Di quelli super divertenti, anche se magari non proprio perfetti dal punto di vista tecnico, che si mettono insieme raccattando vecchi vestiti usati o altro materiale che tutti abbiamo in casa. Non vi resta che lasciarvi ispirare dalle foto e le idee che abbiamo raccolto per voi!