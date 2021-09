Se il costume è fondamentale, anche il trucco, quando si tratta di agghindare a dovere i bambini per Halloween, ha un ruolo altrettanto importante. Infatti, nessun travestimento, spaventoso, raccapricciante, romantico o creativo che sia, può considerarsi davvero completo senza un make-up all’altezza della situazione e del personaggio da interpretare. Per realizzare un trucco perfetto, a misura di bimbi, ecco tante idee da copiare.



Con l’idea giusta, chiunque può realizzare un trucco per i più piccoli per la notte di Halloween. Scelto il personaggio a cui dare vita, non resta che procurarsi alcuni semplici “attrezzi del mestiere”: colori a base d’acqua, anallergici e facilmente lavabili (facili da rimuovere con acqua e sapone dopo la festa); una spugnetta (per stendere il colore); pennelli; rossetti e matite.

Trucco Halloween facile per bambini

Oltre al costume scelto per la notte di Halloween, i bambini possono essere tranquillamente truccati con semplicità e pochi prodotti. Strega, zucca, scheletro e vampiro sono i trucchi Halloween più richiesti dai piccoli di casa di tutte le età!

Trucco strega

Il trucco strega è senza dubbio uno dei più richiesti dalle bambine nella notte più paurosa dell’anno. Mette ancora di più in risalto il costume da strega ed e è anche molto facile da realizzare. Infatti, potreste sbizzarrirvi con il make up e ombretti scuri sul nero e sul viola e colorare le palpebre e, perché no, decorare anche il resto del viso usando un po’ di fantasia! Per rimanere, invece, sul semplice optate per un ombretto scuro e un rossetto dark.

Foto shutterstock | Evgeny Atamanenko

Trucco zucca

Protagonista indiscussa, in diverse versioni, della notte di Halloween, la zucca può essere anche dipinta sul viso dei più piccoli. Basta un po’ di colore arancione, bianco e nero, un po’ di vena artistica e il gioco è fatto. Dopo aver disegnato due triangoli intorno agli occhi, si procede con la base del make-up, distribuendo uniformemente su tutto il viso il colore arancione (con l’aiuto della spugnetta). Per completare il tutto, si disegnano delle righe verticali con il pennello e il colore nero e si riempiono i triangoli intorno agli occhi con il bianco.

Foto Shutterstock | FamVeld

Altrimenti potete dipingere solo metà del viso e rendere il trucco di Halloween per bambini ancora più “pauroso”!

Foto shutterstock | FamVeld

Il trucco da scheletro

Tutta questione di bianco e nero, quando il make-up da realizzare è quello dello scheletro. Innanzitutto, il bianco, da stendere su tutto il viso con la spugnetta, per poi passare ai dettagli da disegnare con il pennello. Dagli occhi incorniciati con una buona dose di colore nero, alla bocca, ai denti fino agli zigomi pronunciati: il segreto è dare l’illusione dei lineamenti scavati, cioè delle ossa in bella vista, caratteristica principale, dello scheletro e del teschio (per realizzare un trucco verosimile, si può tenere come modello il disegno di un teschio e imitarne linee e tratti). Anche qui vi basterà usare un po’ di fantasia!

foto shutterstock | Yurii_Yarema

Foto shutterstock | Vita Sun

Come per la zucca, truccare mezzo volto sembra rendere il look ancora più spaventoso. Rendete la parte dello scheletro arrabbiata e cattiva, ed ecco che con poco otterrete un trucco di Halloween bellissimo e originale!

Foto shutterstock | iordani

Per un trucco scheletro per bambini l’outfit gioca un ruolo importante. Guardare il bambino qui sotto: ha una camicia bianca, una giacca e un papillon, e l’effetto è ancora più creepy!

Foto shutterstock | Kiselev Andrey Valerevich

Un trucco ancora più originale? Truccate la vostra bimba ispirandovi a La Calavera Catrina…

Foto shutterstock | Kiselev Andrey Valerevich

Make-up da aspirante vampiro

Un altro travestimento classico per la notte di Halloween è quello da vampiro. Diafano, terrificante e assetato di sangue quanto basta. La base di colore, per tutto il viso, è bianca. I dettagli, invece, sono neri e rossi: occhi marcatamente neri e labbra di un rosso acceso, complete di rivolo di sangue che arriva fino al mento. Un tocco in più: anche i canini “d’ordinanza” che non possono mancare, si possono disegnare con il trucco sulla bocca, armandosi di pennello, colore bianco e nero.

Foto shutterstock | Evgeny Atamanenko

Trucchi per Halloween originali per bambini

Alcuni trucchi per bambini sono più complicati da fare: occorre una mano ferma, tanto make up e, soprattutto, tanta fantasia!

Trucco fantasma

Il trucco fantasma solitamente viene scelto dagli adulti, ma se i vostri bimbi vi chiedono di truccarli in maniera spaventosa e originale allora non potete non accontentarli con un bellissimo make up fantasma/zombie! Occhiaie viola messe in evidenza, viso bianco cadaverico e tocchi di sangue e ferite varie, lasciatevi ispirare dalle immagini raccolte per voi.

Foto shutterstock | lunamarina

Foto shutterstock | Nata Runa

Foto shutterstock | JJ pixs

Trucco ragnatela

Un trucco che richiede una mano ferma e tanta originalità, per creare una ragnatela sul proprio viso occorre utilizzare un pennellino sottile e creare dei piccoli ragni d’effetto. È un trucco originale per bambini per Halloween ancora poco visto, quindi se siete alla ricerca di un make-up originale questo fa al vostro caso!

Foto shutterstock | phBodrova

Foto shutterstock | Tienuskin

Foto shutterstock | Natalia Illar

Dopo aver scoperto quali sono i migliori trucchi Halloween 2021 per i vostri bimbi, non vi resta che scoprire i costumi più belli per la notte più spaventosa dell’anno!