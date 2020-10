State cercando dei costumi di Halloween fai da te originali e paurosi? La festa più spaventosa dell’anno sta per arrivare: con l’arrivo dell’autunno, infatti, l’atmosfera si fa magica e si respira quell’aria caratteristica che anticipa l’arrivo delle festività. Della stagione autunnale fa parte proprio la famosa festa anglosassone di Halloween, ormai molto amata in tutto il mondo, Italia inclusa. La corsa agli ultimi costumi di Halloween è ancora in corso e, se non avete ancora scelto il travestimento e la maschera che fa per voi, quasi sicuramente sarete ancora in cerca di idee interessanti in merito. La notte del 31 ottobre è un’occasione per mangiare zucche e sfoggiare vestiti fatti in casa, ma quale scegliere? Ecco alcune idee interessanti e utili consigli per creare dei costumi di Halloween fai da te, che siano unici e terrificanti.

Costume per Halloween fai da te: i più facili da realizzare

Strega

Foto Shutterstock | Dean Drobot

Uno dei costumi di Halloween più facili da realizzare! Basta prendere un vestito lingerie nero, realizzare un cappello col cartone e rivestirlo di raso nero, un make-up pesante…e buon Halloween!

Dia de Los Muertos

Foto Shutterstock | Kiselev Andrey Valerevich

Questo costume riprende la tradizione messicana, con una maschera davvero a effetto!

Costumi di Halloween originali: Colazione da Tiffany pauroso

LaughingSquid.com

Cosa ci sarà mai di spaventoso nella bella e sofisticata Audrey Hepburn, protagonista del film cult Colazione da Tiffany? Bé, dipende dal trucco! La ragazza della foto ha saputo interpretare alla perfezione una bella Holly Golightly in chiave spaventosa. Basta saperci fare con il trucco e recuperare un abito nero, un filo di perle per donare al vostro personaggio quell’aria da upper class che ci vuole, oltre a recuperare lenti a contatto di colore chiarissimo ed ecco che sarete un perfetto zombie elegantissimo, ma pur sempre un morto vivente!

SCOPRI 8 COSE CHE NON SAI SU HALLOWEEN

Costumi di Halloween originali: Medusa

Foto Shutterstock | Siarhei Kasilau

E che dire del costume da Medusa? Ovviamente, si tratta del mostro mitologico che, al posto dei capelli, aveva un nido di serpi e il cui sguardo pietrificava gli uomini fin dalla prima occhiata. Se al party di Halloween volete essere altrettanto spaventose e penetranti, questo è il travestimento che fa per voi! In più, il costume è davvero facilissimo da realizzare: per l’outfit, scegliete un vestito nero oppure bianco, meglio se acconciato alla greca; se non avete tempo di realizzare una toga, potete optare per un abbigliamento semplice costituito da una maglia liscia a girocollo e una gonna tubino o un pantalone sobrio. L’outfit non è così importante quanto i capelli: per realizzare un’acconciatura con i serpenti, dovrete procurarvi dei serpentelli di gomma – in questo caso, se avete bambini in casa, potrete attingere dal loro armadio dei giocattoli – oppure, potete fare rifornimento nei negozi di giocattoli. Fatto questo, realizzate un’acconciatura con dei boccoli morbidi – meglio se raccolti – per, poi, posizionare i serpentelli di gomma qua e là con delle mollettine. Per rendere ancora più bello e prezioso il costume, indossate qualche gioiello a forma di serpente oppure, molto più semplicemente, arrotolate qualche serpentello di gomma attorno ai polsi o al collo ed ecco che sarete pronte per terrorizzare gli invitati alla festa di Halloween!

SCOPRI I LIBRI DA LEGGERE PER HALLOWEEN

Costumi di Halloween originali: Bloody Mary

Foto Shutterstock | Martina Badini

Infine, un’altra idea potrebbe essere quella di proporre la tanto temuta Bloody Mary. Anche in questo caso, il costume non è nulla di irrealizzabile: vi basterà reperire un abito lungo nero, stivali neri, uno specchio da portare con voi e abbellire il tutto con capelli sciolti un po’ spettinati e trucco sanguinario. Tutto ciò non vi basta ancora? Allora, non dimenticate di sfogliare la nostra fotogallery per scoprire tante idee interessanti da mettere in pratica per creare dei costumi di Halloween fai da te originali e paurosi.

CONSIGLI PER ORGANIZZARE UNA FESTA DI HALLOWEEN