1 di 5

Foto Pexels | Daisy Anderson

Per un menù di Halloween all’insegna della paura, ecco delle ricette sfiziose e originali da preparare per la cena del 31 ottobre. Per rendere davvero speciale una cena o una festa di Halloween, oltre ai costumi e alle decorazioni, non c’è niente di meglio che realizzare dei piatti semplici e creativi!

Ovviamente, per renderli adatti alla serata dovrete decorarli in modo originale e spaventoso! Le idee che potete mettere in pratica sono davvero tantissime, quindi, spazio alla fantasia!