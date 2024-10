Oscar del Turismo 2024: Peccioli il borgo più bello, tra le regioni trionfa il Veneto

Gli Oscar del Turismo 2024 hanno celebrato, come ogni anno, le destinazioni italiane più amate dai viaggiatori, confermando il forte legame tra turismo, innovazione digitale e valorizzazione del territorio. La cerimonia, che si è svolta durante il prestigioso evento TTG Travel Experience di Rimini, ha premiato località che si sono distinte per l’eccellenza della loro offerta turistica, con un occhio di riguardo alla reputazione online, all’ospitalità e alla sostenibilità.

Tra i vincitori spiccano Peccioli, che si è guadagnato il titolo di “Borgo più Amato d’Italia”, una destinazione tra i luoghi da non perdere in autunno in Italia, e il Veneto, premiato come “Destinazione con la Migliore Reputazione Online”.

Oscar del Turismo 2024, a Peccioli il premio di Borgo più Amato d’Italia

Peccioli, un pittoresco borgo situato nel cuore della Valdera ideale per una fuga romantica in Toscana, ha brillato quest’anno grazie alla sua capacità di unire tradizione e modernità. Questo antico villaggio medievale ha saputo distinguersi non solo per il suo patrimonio storico e paesaggistico, ma anche per l’impegno nella promozione dell’arte contemporanea. Passeggiando tra le vie del borgo, i visitatori possono imbattersi in opere d’arte e installazioni che convivono armoniosamente con l’architettura medievale, creando un connubio affascinante tra passato e presente.

Il riconoscimento di Peccioli come “Borgo più Amato d’Italia” è frutto di una valutazione che ha preso in considerazione diversi fattori, tra cui la percezione generale del borgo da parte dei visitatori, l’accoglienza turistica e la qualità delle strutture ricettive. La sua offerta culturale e la dedizione alla sostenibilità hanno contribuito a rendere Peccioli un esempio virtuoso di come anche i piccoli borghi possano diventare mete di grande attrazione turistica. Non a caso, Peccioli è riuscito a superare borghi altrettanto affascinanti come Ripatransone nelle Marche e Petralia Sottana in Sicilia, classificati rispettivamente al secondo e terzo posto.

Il Veneto svetta tra le regioni e conquista l’Oscar del Turismo 2024

Anche il Veneto ha conquistato il podio gli Oscar del Turismo 2024, aggiudicandosi il premio per la migliore reputazione online. Questa regione, già amatissima per le sue città d’arte come Venezia e Verona, oltre ai paesaggi alpini delle Dolomiti, ha saputo mantenere alta la sua visibilità e apprezzamento grazie a una costante attenzione alla qualità dell’esperienza turistica. Dalla bellezza dei suoi laghi alle tradizioni enogastronomiche, il Veneto offre una varietà di attrazioni che sanno conquistare i viaggiatori italiani e stranieri.

Al secondo posto si è classificata la Basilicata, con la città di Matera, già Capitale Europea della Cultura 2019, mentre il terzo posto è andato al Trentino, una destinazione che continua a sorprendere per la sua combinazione di bellezze naturali e attività outdoor.

Inclusività e sostenibilità, valori sempre più centrali nel turismo

Gli Oscar del Turismo 2024 non hanno premiato solo le destinazioni più popolari o con la migliore reputazione online. Il tema della sostenibilità e dell’inclusività è stato centrale nelle valutazioni di quest’anno, con riconoscimenti che hanno messo in luce le località impegnate in queste importanti sfide.

Il Trentino, ad esempio, ha vinto per il secondo anno consecutivo il Destination Sustainability Index, un premio che riconosce il suo impegno nel promuovere un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente. Le sue politiche green, volte a proteggere il patrimonio naturale e a favorire un turismo sostenibile, lo hanno reso un modello da seguire a livello nazionale.

Anche la Lombardia ha ottenuto un riconoscimento importante, vincendo l’Inclusivity Index, che la posiziona tra le migliori destinazioni per la comunità LGBTQ+. Questo premio testimonia come la regione stia facendo passi avanti nella promozione di un turismo inclusivo, dove ogni visitatore può sentirsi accolto e rispettato.

La Maiella, un parco che incanta gli stranieri

Un altro premio degno di nota è stato assegnato al Parco Nazionale della Maiella, che si è aggiudicato il titolo di “destinazione più amata dagli stranieri”. Situato in Abruzzo, questo parco è famoso per i suoi paesaggi mozzafiato, che spaziano dalle alte vette montane alle verdi vallate, offrendo un’esperienza di immersione totale nella natura.

La sua offerta di attività all’aria aperta, tra cui escursionismo, birdwatching e visite culturali, ha saputo catturare l’attenzione dei visitatori stranieri, che sempre più scelgono l’Italia non solo per le sue città d’arte, ma anche per il suo patrimonio naturalistico.

Enogastronomia e turismo, trionfa Ragusa

Il legame tra enogastronomia e turismo è sempre più forte in Italia, e quest’anno il premio per la migliore offerta enogastronomica è stato assegnato a Ragusa, in Sicilia. Con la sua ricca tradizione culinaria, che combina sapori mediterranei e influenze arabe, Ragusa è diventata una destinazione di riferimento per chi cerca un’esperienza gastronomica autentica e raffinata. I suoi ristoranti, molti dei quali premiati con stelle Michelin come il Ristorante Duomo, offrono ai visitatori la possibilità di assaporare il meglio della cucina siciliana, utilizzando ingredienti locali di altissima qualità.

Gli Oscar del Turismo 2024 hanno messo in luce ancora una volta l’eccellenza delle destinazioni italiane, premiando non solo la bellezza dei luoghi, ma anche l’impegno verso un turismo sempre più sostenibile, inclusivo e attento alla qualità dell’esperienza offerta ai visitatori. Da Peccioli, borgo toscano che ha conquistato il cuore degli italiani, al Veneto, leader per la sua reputazione online, passando per le mete enogastronomiche e naturalistiche come Ragusa e il Parco della Maiella, l’Italia si conferma una delle destinazioni più amate e apprezzate nel panorama turistico mondiale.