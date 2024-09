Ci sono luoghi, in Italia e all’estero, da non perdere in autunno. L’autunno porta con sé una magica atmosfera difficile da spiegare e impossibile da ripetere durante il resto dell’anno: il primo fresco che arriva, le prime piogge, la natura che si trasforma e si carica di colori, le prime foglie che cadono, le prime tazze di tè e cioccolata calda e un nuovo ciclo lavorativo e di studio che inizia e che ci rende carichi di aspettative e sogni.

Impossibile, quindi, per gli amanti dei viaggi e per chi è un turista nato, non desiderare di visitare alcuni posti del mondo durante la stagione autunnale. In Italia, ad esempio, ogni regione e città ha le proprie caratteristiche e, tra queste, non è da sottovalutare il cibo: profumi e sapori di zucche, castagne, vino, funghi porcini, tartufi, mele e molte altre delizie tipiche della stagione autunnale. Scopriamo quali sono i luoghi dove andare in autunno in Italia e in Europa per un’eccezionale vacanza.

Dove andare in autunno in Italia

Ci sono mete per viaggi brevi più adatte di altre, come quelle in Italia. Essendo luoghi “dietro casa”, è spesso facile raggiungerli velocemente per una vacanza che duri uno o due giorni. Naturalmente, è anche possibile fermarsi più a lungo. Ma dove andare in autunno in Italia, quindi? Tra i luoghi da non perdere ci sono Lazio e Toscana. Il Lazio con Roma, la Città Eterna, non può certamente essere ignorato ed è, dunque, la prima meta da considerare: passeggiare per Roma – scoprendo il Colosseo, San Pietro, Palazzo Madama, la Bocca della Verità, la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e molto altro ancora – o scoprire piccoli borghi – come Castel di Tora o Civita di Bagnoregio – è un’esperienza da provare assolutamente, in questo periodo dell’anno.

Che dire, poi, della Toscana? Questa regione italiana ha molto da offrire e l’itinerario che la riguarda non può che essere ricco e invitante. Potreste visitare le bellissime città d’arte, famose in tutto il mondo: per iniziare, non può mancare Firenze con il suo incantevole centro storico e gli Uffizi, ma da non perdere sono anche città toscane come Lucca, Pisa e Siena con i loro paesaggi tinti di arancione e rosso. Per gli appassionati di architettura medievale e storia antica, è impossibile non visitare alcuni dei borghi più preziosi della Toscana, come Montepulciano, Pitigliano, Pienza o Sorano, ad esempio.

Da non perdere anche una bellezza come la Sicilia – perfetta anche per le vacanze low cost a settembre – in cui è ancora possibile godersi mare e sole, senza il caos dei mesi estivi e con una temperatura più mite. Tantissime le bellezze artistiche e storiche a Palermo, ma anche in luoghi come la Valle dei Templi ad Agrigento, Selinunte e Segesta. Per il mare in autunno, dove andare? Imperdibili sono le località di mare come Taormina in provincia di Messina, San Vito Lo Capo in provincia di Trapani e Cefalù in provincia di Palermo.

Dove andare in autunno in Europa: i posti dove andare in vacanza all’estero

Dove andare in autunno in Europa, quindi? Tra i posti dove andare in vacanza all’estero, ci sono Parigi in Francia e Berlino in Germania. Dal fascino unico, Parigi è una delle mete più belle da visitare in questo periodo dell’anno: una passeggiata al Jardin des Tuileries, la Torre Eiffel, il Museo del Louvre, il Palazzo dell’Opera, l’Arco di Trionfo, gli Champs-Elysées e molto altro ancora. A Berlino, invece, le temperature sono miti e si può stare all’aperto senza problemi, visitando anche Alexanderplatz, la Porta di Brandenburgo, il quartiere medievale di Nikolai, il Gendarmenmarkt e il Castello di Charlottenburg, tra gli altri.

Da non perdere anche Dubrovnik, in Croazia. Perla dalla bellezza elegante, Dubrovnik riesce a stupire per i tanti luoghi che la caratterizzano come i palazzi barocchi, le strade in marmo, le antiche mura che proteggevano la Repubblica di Ragusa. Da non perdere anche i suoi musei con le loro opere d’arte il mare cristallino. Si tratta di una città talmente bella da essere diventata la location per le riprese de Il Trono di Spade (Game of Thrones), oltre che di altre serie TV.

Dove andare in vacanza: i viaggi in autunno tra New York e l’Islanda

Infine, ci sono mete mozzafiato come New York, negli USA e l’Islanda. L’autunno è la stagione perfetta, grazie al foliage, per visitare la Big Apple. Il mese perfetto è ottobre, proprio grazie alle temperature miti che permettono di fare lunghe passeggiate alla scoperta della città. Rockfeller Center, Central Park, Manhattan, Times Square, l’Empire State Building, il Metropolitan Museum of Art, la Statua della Libertà, Broadway e il Ponte di Brooklyn sono soltanto alcune delle mete da non perdere.

L’Islanda è, invece, il luogo perfetto per ammirare l’aurora boreale. L’autunno è la stagione migliore per farlo, quando la natura regala uno spettacolo suggestivo e unico visibile nei pressi di Reykjavik.