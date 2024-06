Croazia, le mete da non perdere per una vacanza da sogno

Le tanto desiderate ferie estive sono finalmente arrivate. Se stai pensando alla vacanza da organizzare o semplicemente hai la possibilità di spostarti fuori dall’Italia anche solo per un fine settimana, dovresti prendere in considerazione come meta la Croazia.

Un paese da raggiungere facilmente in aereo o direttamente con la propria macchina in pochissimo tempo, il mare in Croazia è uno dei più belli in assoluto. Paesaggi paradisiaci e acque cristalline, la tua vacanza qui potrebbe diventare un vero e proprio sogno.

Dove andare in vacanza in Croazia? Ecco alcune mete da segnare per trascorrere una delle vacanze più belle che farai nella tua vita!

Croazia, le mete più belle per le vacanze estive

La Croazia è una meta facile da raggiungere, inoltre è una delle più gettonate dall’Italia perché è possibile, con la giusta organizzazione, anche spendere poco.

Che sia luglio o agosto le mete da segnare sono queste, gioca di anticipo così da poter risparmiare il più possibile! Ideali per giovani, per coppie o per famiglie con bambini, la Croazia è una nazione che va assolutamente visitata almeno una volta.

Una delle mete più belle in assoluto se sei alla ricerca di un mare limpido e spiaggia di ghiaia è la cala Mali Bok, nel paese di Orlec. In alternativa potresti optare per l’isola di Cherso, qui potrai avventurarti ogni giorno in spiagge diverse e suggestive, una più bella dell’altra.

Per quanto riguarda le famiglie con i bambini la meta più consigliata è Rab, un paradiso naturale in cui è possibile trovare spiagge sabbiose e zone d’ombre per ripararsi dal caldo. Inoltre i fondali qui sono spesso bassi, motivo in più per andarci nel caso in cui in famiglia ci siano bambini piccoli da sorvegliare. A proposito, non perdere i nostri consigli su come affrontare al meglio una vacanza al mare con i bambini!

Oltre al mare, la Croazia va visitata anche per tanti altri motivi. Se ti trovi lì, non perdere il parco Nazionale del Velebit Settentrionale, ricco di vegetazione, è un’area molto grande che occupa all’incirca 109 metri quadrati. Qui potrai trovare la riserva naturale di Hajdučki e Rožanski kukovi. Da non perdere quest’ultima, potrai visitare oltre 150 grotte tra cui la Lukina Jama, la grotta più profonda al mondo!

Un altro parco nazionale della Croazia è il parco dei Laghi di Plitvice. All’interno dell’area potrai imbatterti in ben 16 laghi alimentati sia dal Fiume Nero che dal Fiume Bianco. Nel 1979, inoltre, i laghi sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.