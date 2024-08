Vacanze low-cost a settembre: le mete più economiche e affascinanti

Addio agosto! Benvenuto settembre, il mese ideale per andare in vacanza. Le temperature sono più gradevoli, le folle estive si sono diradate e, soprattutto, i prezzi tendono a essere più bassi rispetto all’alta stagione.

Se stai cercando qualche spunto sulle migliori destinazioni dove trascorrere una vacanza senza spendere troppo, sei nel posto giusto. Abbiamo selezionato per te cinque idee di vacanze economiche e in mete ricche di fascino, perfette per un viaggio rilassante e indimenticabile, al mare o in città d’arte.

Vacanza in Sicilia, a settembre è tutto più accessibile

La Sicilia è una destinazione che unisce storia, cultura, natura e cibo straordinario, e settembre è il momento ideale per concedersi una vacanza alla scoperta delle sue meraviglie. Le temperature sono ancora estive, ma senza più il caldo soffocante di luglio e agosto, e i prezzi iniziano a scendere.

Ci sono molti voli low cost da e per Catania e Palermo, le due principali città e, una volta sull’isola, i prezzi di ristoranti e alberghi sono relativamente bassi. Dalle maestose rovine di Agrigento alla bellezza barocca di Noto, fino alle acque cristalline di San Vito Lo Capo e Scopello, la Sicilia ha davvero molto da offrire.

Non perdere l’occasione di visitare l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, con escursioni organizzate che partono da Catania o Taormina. Per chi è appassionato di archeologia, la Valle dei Templi ad Agrigento è un sito imperdibile. Gli amanti del mare invece possono rilassarsi su spiagge come quelle di Cefalù o della Riserva dello Zingaro a San Vito Lo Capo. La cucina siciliana è rinomata per essere una delle più ricche e varie d’Italia, e con un po’ di attenzione potrai gustare piatti tipici senza spendere una fortuna. Da non perdere i famosi arancini, la pasta alla norma e i dolci come cannoli e cassata.

Settembre, vacanza low cost in Algarve

L’Algarve, regione situata nella parte meridionale del Portogallo, è una destinazione perfetta per chi in vacanza cerca un mix di mare, cultura e relax a prezzi contenuti e settembre è un mese ideale per visitare questa regione. Le temperature sono ancora piacevoli e le spiagge sono molto meno affollate rispetto ai mesi estivi.

L’Algarve è famosa proprio per le sue spiagge dorate, le acque cristalline dell’Oceano Atlantico e le pittoresche cittadine bianche. Alcune delle località più popolari sono Lagos, Albufeira e Faro. Qui puoi trovare un’ampia offerta di alloggi a prezzi accessibili, dagli appartamenti agli hotel economici.

Oltre al mare l’Algarve offre anche molte attrazioni culturali e naturali, come il Parco Naturale della Ria Formosa, dove puoi fare escursioni e avvistare diverse specie di uccelli. Non perdere l’occasione di esplorare le grotte marine di Benagil, accessibili solo via mare, e di assaporare la cucina locale nei ristorantini tradizionali, dove il pesce fresco e i frutti di mare sono protagonisti assoluti. Mangiare fuori in Algarve è relativamente economico, e con un po’ di attenzione è possibile gustare piatti deliziosi senza sforare il budget.

Cracovia, una città incantevole dove tuffarsi nella storia del Novecento

Se ad un soggiorno al mare preferisci la visita ad una città ricca di storia, cultura e architettura puoi volare a Cracovia. Settembre è il mese ideale per una vacanza in una delle città più affascinanti dell’Europa dell’Est. Il clima è ancora piacevole rispetto a quello dei rigidi mesi invernali e i costi di viaggio, alloggio e ristorazione in Polonia sono estremamente competitivi.

Il cuore della città è la splendida Piazza del Mercato (Rynek Główny), una delle piazze medievali più grandi d’Europa, circondata da edifici storici, chiese gotiche e il famoso Sukiennice, l’antico mercato dei tessuti. Qui puoi passeggiare, ammirare l’architettura o semplicemente sederti in uno dei tanti caffè all’aperto e goderti l’atmosfera rilassata.

Cracovia offre anche numerosi musei e luoghi di interesse storico, come il Castello del Wawel e la Fabbrica di Oskar Schindler. Si, proprio quella dell’eroico imprenditore tedesco la cui storia ha ispirato il film di Spielberg, che durante la Seconda Guerra Mondiale in questo luogo offrì riparo a circa 1000 persone, salvandole dalla deportazione.

Se ti interessa la Storia del Novecento da Cracovia è facilmente raggiungibile il campo di Auschwitz-Birkenau, il più tristemente noto della Germania nazista. Visitarlo è certamente un’esperienza che non può lasciare indifferenti. Ma serve a capire e a non dimenticare quello che è accaduto. Il costo della vita a Cracovia è basso e si trovano alloggi a prezzi molto convenienti. In più la cucina polacca è abbondante e gustosa: per pochi euro puoi provare piatti tipici come i pierogi (ravioli ripieni) o il bigos (stufato di carne e crauti).

Vacanza a settembre a Budapest

Budapest è una delle capitali europee più belle e, fortunatamente, anche una delle più economiche e settembre è un mese perfetto per concedersi una vacanza nella capitale ungherese. La città è divisa in due dal Danubio. Da una parte c’è Buda, con le sue colline e il Castello. Dall’altra Pest, con il suo vibrante centro cittadino.

Budapest, quante terme ci sono? Un numero incredibile come le Terme Széchenyi, dove puoi rilassarti in piscine termali all’aperto a prezzi molto ragionevoli. La città è anche un paradiso per gli amanti dell’architettura, con edifici imponenti come il Parlamento Ungherese e la Basilica di Santo Stefano.

Se in vacanza cerchi divertimento, la vita notturna di Budapest è piuttosto vivace, con numerosi “ruin pubs” per la città, specialmente nel VII distretto. Si tratta di bar ricavati in edifici abbandonati dove si mangia, si beve e si ascolta musica live, il tutto a prezzi accessibili. La cucina ungherese, con piatti come il gulasch e la zuppa di pesce, è ricca e sostanziosa, e anche mangiare nei ristoranti Budapest non ti costerà un occhio della testa.

Creta: sole, storia e ottima cucina

Settembre è un mese fantastico per concedersi una vacanza a Creta, la più grande delle isole greche: le temperature sono ancora calde ma non c’è più l’afa dei mesi estivi, e l’isola è decisamente meno affollata. Questo significa che potrai goderti le spiagge, i siti storici e la cucina greca senza stress e a costi ridotti.

Creta è famosa proprio per le sue spiagge spettacolari, come Elafonissi e Balos, dove il mare assume tonalità che vanno dal turchese al blu intenso.

Se sei appassionato di storia non perdere l’antico Palazzo di Cnosso, uno dei siti archeologici più importanti della Grecia, che offre uno sguardo affascinante sulla civiltà minoica. L’isola offre una vasta gamma di alloggi, dai resort di lusso alle pensioni economiche, e mangiare fuori è molto conveniente. Potrai gustare piatti tipici come la moussaka, il souvlaki e l’insalata greca in taverne tradizionali a prezzi modesti. Creta è ideale anche per chi ama le escursioni nella natura, con sentieri che attraversano gole spettacolari come quella di Samaria.