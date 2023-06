Vacanze economiche? Ecco dove andare in vacanza spendendo poco

L’estate è finalmente alle porte, quindi è giunto il momento di pensare alle vacanze! Se sei alla ricerca di una destinazione bella ed economica dove andare in vacanza quest’estate, qui troverai una vasta scelta di mete turistiche in cui è possibile spendere poco. Non ci credi? Continua a leggere e vedrai che troverai la destinazione adatta a te!

Luoghi economici, alla portata di tutti, adatti sia ai giovani che a famiglie con bambini… scopri insieme a noi quali sono le vacanze low cost da fare in Italia ma anche all’estero!

Le mete estive economiche per il 2023: dove andare anche per le ferie di agosto

Se sei alla ricerca di mete, che siano in Italia o all’estero, prendi appunti: in queste location paghi poco e puoi trovare tanti pacchetti low cost. Non sarà solo una vacanza all’insegna del divertimento, ma anche il relax regnerà sovrano. Tutto questo spendendo poco!

Vacanze economiche in Italia

Rimanere in Italia e spendere poco è fattibile, nonostante ad oggi ci sia stato senza ombra di dubbio un aumento su tante strutture e stabilimenti balneari.

Se sei alla ricerca di una meta economica e vuoi rimanere nel tuo paese, puoi provare a prenotare le tue ferie in Puglia, precisamente sul Gargano. Trovi tante offerte anche per le famiglie e potrai visitare, oltre che il mare, anche tanti altri posti meravigliosi con un budget ridotto!

C’è una zona che mette d’accordo i giovani e le famiglie con bambini di tutte le età: la Riviera Romagnola. Son tante le mete low cost su cui puntare per quest’estate, le offerte non mancano e i servizi son sempre più efficaci!

Un’altra meta molto gettonata per quest’estate è Numana, nelle Marche. Ha un’ottima spiaggia con un centro storico piacevole in cui passeggiare durante le sere d’estate.

Estero, mete low cost

Vuoi sapere dove andare per le vacanze estive 2023? Con il cielo limpido e le giornate calde sale la voglia di pensare alle vacanze ma anche a quali sono le migliori mete estive economiche in Europa!

Hai mai pensato di andare a Malta? Una meta perfetta per chi vuole cambiare aria, in più è una destinazione facilmente raggiungibile dall’Italia con voli low cost. Ragazzi, ragazze, famiglie e turisti di tutte le età: qui troverai tante attività per famiglie o per gruppi di amici, potrai spostarti da una parte all’altra grazie ad una navetta presente sul posto. La Valletta, l’antichissimo tempio di Hagar Qim, le spiagge più famose tra cui Paradise Beach, insomma: potrai vivere esperienze uniche.

Se hai le ferie ad agosto e speri di non dover lasciare a secco il conto in banca, opta per Sozopol, una città in Bulgaria sulla costa meridionale del Mar Nero. Una meta che affascina turisti da ogni parte del mondo. Ha delle spiagge meravigliose, un’atmosfera piacevole da vivere dal mattino alla sera… è impossibile non rilassarsi in un luogo incantato come questo!

Un’altra meta alla portata di tutti è Skiathos, una destinazione situata in Grecia. Puoi arrivarci con un volo a basso prezzo, prenotato anche all’ultimo con le offerte last minute, è una meta da non sottovalutare assolutamente. Rimanendo sempre in Grecia, se non l’hai ancora fatto ti consigliamo di visitare Mykonos: se ti organizzi prima potrai risparmiare tantissimo!

Un’altra meta da non lasciarsi assolutamente scappare, molto vicina all’Italia è l’Albania, ancora molto sottovalutata nonostante abbia delle spiagge e un mare meraviglioso. Trova la vacanza ideale per te e affrettati a prenotare per non perdere le offerte!

