Fuga romantica in Toscana: dove andare con il partner

Rafforzare l’amore con il partner significa anche staccare la spina per qualche giorno e affrontare insieme una fuga romantica. Una delle mete più romantiche da prendere in considerazione è senza ombra di dubbio la Toscana.

Per passare dei giorni in compagnia del proprio partner non è necessario allontanarsi più di tanto. Prepara uno zaino con l’essenziale, ovviamente non dimenticare gli essential beauty e make up da portare con te in viaggio, e prenota il primo biglietto del treno che trovi a disposizione!

La Toscana è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, se abiti a Roma ad esempio puoi raggiungerla in pochissimo tempo con il treno. Organizzare una fuga romantica con il partner sarà un’emozione unica, specialmente se deciderete di girare la regione e visitare alcuni dei posti ritenuti più romantici in assoluto.

Quindi dove andare in Toscana con il partner? Ecco alcune mete consigliate da chi ha trascorso un fine settimana all’insegna del romanticismo con la sua dolce metà!

Weekend in Toscana romantico… ed economico

Cerchi idee per trascorrere anche un solo giorno o un weekend con il tuo compagno in una delle regione più belle d’Italia? La Toscana offre tantissime mete anche economiche per chi ha un budget un po’ più ristretto. Lasciati ispirare dalle idee che trovi qui sotto e visita i posti della Toscana più belli in assoluto!

Livorno : la passeggiata sul lungomare livornese diventerà pura poesia per voi.

: la passeggiata sul lungomare livornese diventerà pura poesia per voi. Maremma : vi conquisterà con i suoi borghi incantevoli da visitare uno dopo l’altro.

: vi conquisterà con i suoi borghi incantevoli da visitare uno dopo l’altro. Saturnia : meta ideale per trascorrere una giornata alle terme con la dolce metà.

: meta ideale per trascorrere una giornata alle terme con la dolce metà. Bagno Vignoni : anche qui potrai godere di un weekend all’insegna del relax, le acque termali e il benessere saranno protagonisti del vostro weekend romantico.

: anche qui potrai godere di un weekend all’insegna del relax, le acque termali e il benessere saranno protagonisti del vostro weekend romantico. Pienza : per passeggiate romantiche da percorrere mano nella mano con il partner, da non perdere la Via dell’Amore, la Via del Bacio e la Via della Fortuna.

: per passeggiate romantiche da percorrere mano nella mano con il partner, da non perdere la Via dell’Amore, la Via del Bacio e la Via della Fortuna. Val d’Orcia: per ammirare dei paesaggi meravigliosi, questa meta è da non perdere per nessuna ragione al mondo.

Ovviamente oltre alle mete appena consigliate non puoi assolutamente perdere il capoluogo della regione, ovvero Firenze. Non perdere la nostra guida su come organizzare una vacanza romantica nella città della Galleria degli Uffizi!

La Toscana, inoltre, è ricca di agriturismi con prezzi economici perfetti per le coppie. L’importante è prenotare in tempo per assicurarsi un posto per la notte!