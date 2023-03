Come organizzare una vacanza romantica a Firenze

Firenze è considerata una delle città più romantiche d’Italia e sono moltissime le coppie che la scelgono per concedersi una vacanza all’insegna del relax e dell’intimità.

Le attrazioni da visitare non mancano, a partire dai numerosi musei presenti nel centro storico cittadino, passando per le prelibatezze dell’enogastronomia locale e per i monumenti celebri che caratterizzano il capoluogo toscano. Le coppie che scelgono Firenze come meta della loro fuga romantica non possono non visitare gli Uffizi: questo celebre museo ospita una delle collezioni d’arte più famose al mondo e proprio qui sono conservate opere fondamentali come, per esempio, la Nascita di Venere di Sandro Botticelli, il Tondo Doni e il Bacco di Caravaggio.

Una volta usciti dal museo degli Uffizi, è d’obbligo una passeggiata in prossimità del fiume Arno e una sosta nei pressi del celebre Ponte Vecchio. Questa zona è una delle più centrali e più suggestive della città e, sebbene di giorno risulti essere un po’ affollata a causa dei numerosi turisti che si affacciano dalle sue sponde, di sera conserva intatta tutta la sua magia.

Dove alloggiare per una vacanza romantica a Firenze

Per quanto riguarda la scelta dell’alloggio, Firenze è una città di caratura internazionale che presenta un’offerta ampia e variegata.

Tra le zone migliori dove cercare un alloggio rientra sicuramente il centro storico, che, non essendo grandissimo, si gira facilmente a piedi o con i mezzi pubblici. L’area intorno alla stazione di Santa Maria Novella e quella vicino al Duomo sono probabilmente le più gettonate, visto che permettono di raggiungere le attrazioni più famose nel giro di dieci minuti.

In alternativa, per le coppie che desiderano trascorrere dei piacevoli momenti di relax, è molto consigliata anche la parte situata nelle colline immediatamente fuori dal centro, dove si trovano hotel e agriturismi più grandi che spesso dispongono di un grande parcheggio e della piscina.

Naturalmente, a prescindere dalla struttura prescelta, nel caso di arrivo in città prima dell’orario previsto per il check-in è possibile iniziare a scoprire le bellezze del capoluogo toscano avvalendosi di un servizio di deposito bagagli.

Per esempio, se si è alla ricerca di un luogo dove lasciare le valigie a Firenze è possibile affidarsi a Bounce che permette di usufruire di location sicure, grazie alla collaborazione con partner verificati.

Cosa fare a Firenze: un itinerario romantico

Dopo aver visitato il grande museo degli Uffizi, vale la pena dirigersi verso Palazzo Pitti, considerato un altro luogo d’attrazione molto famoso, mentre, per chi è alla ricerca di scorci suggestivi e panorami mozzafiato, le aree da non perdere sono quelle nei pressi della Chiesa di San Miniato al Monte e di Piazzale Michelangelo.

Altri due luoghi molto piacevoli, soprattutto durante il periodo primaverile ed estivo, sono il Giardino di Boboli, il Giardino delle Rose e il Giardino di Villa Bardini, nei quali si può passeggiare in tutta tranquillità.

Un’idea alternativa per scoprire Firenze in tutta la sua bellezza è, poi, quella di navigare le acque del fiume Arno in barca. L’imbarcazione utilizzata durante questi tour è il barchetto, ovvero quella tipica che in origine veniva adoperata dai renaioli per navigare il fiume. La crociera fluviale passa sotto il Ponte vecchio e il Ponte Santa Trinità, costeggiando anche gli Uffizi e rappresenta un modo alternativo (e decisamente romantico), di visitare la città.

Molto apprezzata dai visitatori è, poi, l’enogastronomia fiorentina, che si può rivelare un’esperienza ad alto tasso di romanticismo. Basta scegliere una cantina tradizionale dove sorseggiare un calice di vino, ad esempio, per trascorrere momenti indimenticabili con la propria metà.