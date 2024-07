Il segreto dello chef Cannavacciuolo per degli spaghetti con le vongole cremosi e saporiti

Come preparare gli spaghetti alle vongole alla Cannavacciuolo? Scopri i segreti dello chef per un piatto cremoso e saporito!

Non è estate senza un buon piatto di spaghetti con le vongole, preparare questo primo di pesce è molto semplice. La ricetta che ti vogliamo proporre oggi è del famoso chef Cannavacciuolo, così da portare a tavola un piatto perfetto.

I segreti dello chef ti permetteranno di ottenere un piatto come quello del ristorante, seguendo solo pochi e semplici passaggi. Una volta che avrai provato questa ricetta, non potrai fare a meno di prepararla almeno una volta a settimana!

Spaghetti alle vongole cremosi alla napoletana secondo Cannavacciuolo

Scegli con cura le vongole da utilizzare, segui il procedimento passo dopo passo per ottenere degli spaghetti alle vongole cremosi come al ristorante.

L’ingrediente segreto secondo lo chef è proprio il latte, da utilizzare però per ottenere una crema all’aglio. Nel caso in cui non dovessi amare in particolar modo questo tipo di ingrediente, puoi sempre diminuire le dosi. Il risultato, però, potrebbe leggermente variare.

Ecco come preparare gli spaghetti alle vongole alla Cannavacciuolo!

Ingredienti

1 kg di vongole veraci

360 gr di spaghetti

200 gr di aglio

latte

olio extra vergine di oliva

prezzemolo fresco

sale

Procedimento

Per preparare gli spaghetti alle vongole con il segreto dello chef Cannavacciuolo bisogno iniziare la preparazione la sera prima. In una ciotola unisci il latte e gli spicchi d’aglio, copri con della pellicola e metti in frigorifero per tutta la notte. Il giorno dopo versa la miscela all’interno di un pentolino, poi porta a bollore per qualche istante e metti da parte. Filtra il latte così da rimuovere l’aglio, che andrai poi ad unire nuovamente ad altro latte. In un tegame unisci quindi l’aglio e il latte. Nel frattempo porta a bollore l’acqua in cui andrai a cuocere gli spaghetti. Prepara le vongole dopo averle lavate con cura, poi cuocile all’interno di un tegame ampio fino a quando non si apriranno. Frulla l’aglio con latte e olio, dovrai ottenere una crema densa. Scola gli spaghetti al dente, passali nel tegame con le vongole e amalgama per bene gli ingredienti. Unisci la salsa all’aglio che ti permetterà di ottenere un primo di pesce cremoso e saporito. Spegni la fiamma e concludi con un ciuffo di prezzemolo tritato. Porta a tavola i tuoi spaghetti alle vongole alla Cannavacciuolo, farai un figurone!

Non perdere la ricetta degli spaghetti con vongole e pomodorini, la versione ideale per i giorni di festa!