Gamberi fritti la ricetta più facile e sfiziosa per antipasti o secondi di mare

Vediamo la ricetta dei gamberi fritti croccanti realizzati con una deliziosa panatura, ottimi da servire come antipasto o come secondo di mare sfizioso.

Qui di seguito potete scoprire come realizzare la ricetta dei gamberi fritti super croccanti grazie a una speciale panatura che li rende molto appetitosi. Si tratta di un piatto molto semplice da preparare, che potete servire in tavola come antipasto o secondo piatto saporito.

Questi gamberi fritti sono buoni e sfiziosi, li potete presentare ai vostri commensali anche in occasioni speciali, ad esempio per la cena della Vigilia di Natale, quando di solito tutto il menu proposto è base di piatti di mare.

La ricetta dei gamberi fritti

Resterete sorprese nel vedere quanto è facile questa ricetta dei gamberi fritti. Infatti dopo aver pulito i gamberi vi basterà impanarli e poi friggerli per ottenere dei crostacei con un sapore delizioso e una consistenza croccante che conquisterà tutti i vostri ospiti!

Prepararli vi richiederà pochi minuti, quindi possiamo dire che questi gamberi fritti sono anche veloci! Ed ecco qui di seguito l’elenco di tutti gli ingredienti che vi servono per completare la ricetta e portare in tavola il vostro fritto di gamberi croccanti, da servire come antipasto o come secondo piatto sfizioso.

Ingredienti per quattro persone

Formaggio grattugiato tipo Parmigiano 90 gr

Pangrattato 180 gr

Gamberi 16

Prezzemolo tritato quanto basta

Sale

Olio di semi di arachide per friggere

Uovo 1

Procedimento

Ecco come si preparano in gamberi fritti. Innanzi tutto eliminate la testa dei gamberi e poi anche il carapace, potete usare gli scarti per fare un fumetto di pesce. Togliete il filino nero sul dorso, questo è un passaggio importante perché trattandosi del budello intestinale, è da eliminare con cura. Risciacquate per bene i gamberi puliti, metteteli in uno scolapasta e poi asciugateli con della carta assorbente da cucina. A questo punto potete preparare la panatura. Prendete una terrina e metteteci dentro il formaggio grattugiato, il trito di prezzemolo, una presa di sale e il pangrattato. Mescolate per amalgamare tutti gli ingredienti. In un piatto fondo sgusciate l’uovo e sbattete leggermente, quindi prendete ogni gambero e passatelo prima nell’uovo e poi nella panatura. Eventualmente potete ripetere l’operazione per avere una doppia panatura e rendere i vostri gamberoni fritti ancora più croccanti. Prendete ora un tegame e versateci dentro abbondante olio di semi di arachidi, appena è caldo friggeteci dentro i gamberi per pochi minuti, cinque o sei basteranno, girandoli a metà cottura in modo che siano ben dorati. Scolateli su carta assorbente per eliminare l’unto in eccesso e serviteli caldi.

Se questa ricetta vi è piaciuta potete provare anche le crocchette di gamberi, e gusterete un ottimo finger food di mare.