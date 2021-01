Purtroppo o per fortuna, alla fine della stagione fredda manca ancora parecchio e questo significa una sola cosa: sfruttare i saldi per procurarsi uno dei tanti piumini per l’inverno 2021, caldi, confortevoli e di tendenza… o perché no, anche uno dei cosiddetti piumini 100 g, leggeri e maneggevoli. Complice anche il rinnovato amore per i look comodi e sportivi, i piumini donna sono tornati a cavalcare l’onda delle tendenze moda per l’inverno 2021. Ecco allora qualche suggerimento sui piumini sportivi e sui piumini eleganti, sui colori di tendenza, sui classici modelli Colmar per piumini neri o rossi, sui piumini Moncler, che negli ultimi anni hanno goduto del tocco esperto del direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli, e via dicendo…

Tendenze piumini donna 2021

Foto FK | Fabbriboutiques

Amanti della moda prestate attenzione, perché tra le tendenze piumini di quest’anno compaiono modelli in colori e formati particolari. Qualche esempio? I piumini metallizzati, particolarmente adatti ai giovanissimi, sono tra i più apprezzati assieme ai piumini donna in colori chiari: il bianco, il panna, il beige e il grigio ghiaccio sono perfetti per andare sulla neve e Kylie Jenner, che si è goduta una vacanza extralusso ad Aspen, lo sa bene. Se siete pronte a osare con “qualcosa in più”, i piumini in colori neon fanno al caso vostro: verde, fucsia e giallo evidenziatore piacciono a brand del calibro di Balmain e Balenciaga, mentre la combinazione Pantone di giallo e grigio è quella che caratterizzerà il 2021.

Foto Balmain

Foto Balenciaga

Piumini eleganti

Foto Moncler

Foto Max Mara

Tra i piumini eleganti più interessanti non si possono non nominare i piumini Moncler e quelli di Max Mara. Il sapiente tocco di Pierpaolo Piccioli, di cui siamo abituati a vedere le creazioni per Valentino, negli ultimi anni ha dato vita a modelli di piumini donna lunghi e trapuntati che spesso ricordano gli abiti vittoriani. Piumini eleganti a cappa si alternano a piumini dal fondo scampanato a metà tra un cappotto elegante e un abito antico, mentre Max Mara punta sui piumini lunghi e imbottiti di piume d’oca, ma in sfumature di grigio antracite dal finish cangiante.

Piumini sportivi

Foto Tommy Hilfiger

Tra i piumini donna più desiderati di questo inverno, però, ci sono i modelli sportivi. Corti crop top, dritti e non sagomati, con cerniera o bottoni, in colori classici come il nero, il rosso, il blu, oppure in nuances chiare dal gusto scandinavo come il beige o il bianco panna: l’incubo di tutte le mamme di figli “pasticcioni”, insomma! Da Zara, H&M, Asos, SHEIN non sarà difficile trovare modelli di piumini sportivi, adatti sia a un look urbano che a una vacanza sulla neve… coronavirus permettendo, è chiaro!

Foto Shein

Foto Bershka | Asos

Foto H&M

Foto Zara

Piumini donna inverno con colori classici

Il piumino è da sempre un capo irrinunciabile per l’inverno e questo significa che i modelli più classici non passeranno mai di moda. Se quindi volete acquistare un piumino e allo stesso tempo volete la certezza di poterlo sfruttare anche in futuro, buttatevi su un piumino nero o, per un tocco di personalità in più, su un piumino rosso.

Piumino nero per l’inverno 2021

Foto The North Face

Per quanto riguarda i piumini neri perché non sceglierne uno firmato dal brand sportivo per eccellenza, The North Face. Questo marchio sta acquistando sempre più notorietà anche grazie alla collaborazione con Gucci, di cui Jared Leto è testimonial ufficiale. I piumini d’oca The North Face sono super imbottiti, caldi e alla moda. In alternativa si può scegliere un piumino nero a effetto finta pelle, come quello firmato Michael Kors. I materiali in similpelle sono estremamente di tendenza per questa e per la prossima stagione!

Leggi anche: È arrivata la collaborazione The North Face x Gucci

Foto Michael Kors

Piumino rosso: immancabile nel nostro armadio

Foto Prada

Foto Valentino

Un cappotto rosso lo abbiamo desiderato tutte, prima o poi nella vita, e optare per un piumino può essere il giusto compromesso se non siamo ancora pronte a fare il grande salto. Tra i piumini invernali da donna più interessanti vi sono i modelli firmati da Prada e, immancabilmente, Valentino, che opta per un finish lucido a mo’ di vernice.

Foto Benetton

Foto Geox

Benetton e Geox propongono piumini imbottiti dai costi più contenuti, pur non rinunciando alla garanzia di una buona qualità, il piumino a collo alto in tessuto tecnico opaco, tassativamente rosso, di Benetton ne è un esempio.

Piumini lunghi e corti: i migliori capi in commercio

Foto H&M

Foto The North Face

Per quanto riguarda tagli e modelli, a prescindere dal brand e dal colore che avremo scelto, ci si potrà sbizzarrire. I piumini lunghi scaldano meglio e di più ma, allo stesso tempo, sono meno di tendenza. I modelli crop top, corti fino ai fianchi o, in alcuni casi, al punto vita, sono giovanili, sportivi e perfettamente in linea con i dettami della moda del momento. I più lunghi sono adatti a tutte le età, magari corredati di cappucci, colli di pelliccia vera o sintetica, in taglio slim o stretti in vita da cinture coordinate.

Piumini leggeri per l’inverno

Foto Patrizia Pepe

Tra i grandi classici all’italiana non può mancare una menzione speciale per i piumini 100 g. Perfetti per affrontare i primi freddi autunnali e contrastare le folate di vento nordico della primavera in entrata, disponibili in una grande varietà di colori, con taglio a sacco o avvitato. I piumini 100 g si trovano sia tra le proposte di brand quali Patrizia Pepe o The North Face, sia tra gli scaffali dei marchi di fast fashion come H&M, Tally Wijl, Stradivarius, Pimkie e tanti altri.