Pantaloni eleganti, una sbirciatina ai modelli di tendenza autunnali

Il caldo è ancora dilagante e ci sta mettendo a dura prova. Chi non si trova in ferie, al mare, o in piscina sta invocando a mani giunte un po’ di fresco e proiettando nella propria mente immagini autunnali e invernali. Con l’occasione, dunque, abbiamo deciso di giocare di anticipo e dare un’occhiata alle prossime tendenze moda autunnali in fatto di pantaloni eleganti. Perché diciamo la verità: un paio di pantaloni eleganti, ad esempio un paio di pantaloni palazzo, possono sempre servire. Soprattutto se sono alla moda! Ecco 3 proposte che arrivano direttamente dalle passerelle di alta moda.

Foto Zara

Cargo pants: sporty chic come Gigi Hadid

I cargo pants non fanno parte propriamente dell’insieme dei pantaloni eleganti. O quanto meno non era così fino a che gli stilisti non hanno presentato le loro ultime collezioni. Designer del calibro di Balmain, Blumarine, Tom Ford hanno infatti proposto modelli d pantaloni cargo, ma in tessuti eleganti come il raso o la seta. Questo stile è piaciuto particolarmente a Gigi Hadid, che indossa i suoi pantaloni cargo con le Converse, per un look sporty chic.

Foto Luisaviaroma

Pantaloni eleganti in lana: come Chanel

L’ultima collezione Chanel presentata a Parigi ci catapulta direttamente in un mondo invernale che si ispira agli anni ’30. Pantaloni dal taglio elegante realizzati nell’iconico tweed Chanel hanno calcato le passerelle di Parigi. Presto, si spera, li potremo indossare anche noi: per essere chic, star comodo e calde allo stesso tempo. I due elementi irrinunciabili per i pantaloni eleganti Chanel sono: vita alta e gamba larga. Con l’aggiunta di pinces, inoltre, il look sarà perfetto.

Foto Chanel

Pantaloni eleganti: i tessuti metallizzati di tendenza

Se si parla di eleganza non si può non parlare di tessuti scintillanti o metallizzati. Anche in fatto di pantaloni, brand del calibro di Armani, Balenciaga, Schiaparelli hanno optato per modelli realizzati con tessuti riflettenti. Balenciaga ha tempestato i propri pantaloni di perline e cristalli, Armani Privé ha optato per modelli in seta con pinces stretti sulle caviglie.

Foto Armani

In generale, dunque, e come abbiamo già visto dai due modelli già proposti, i pantaloni stretti alle caviglie andranno per la maggiore il prossimo autunno. Parola di Giorgio Armani!