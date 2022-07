La nuova collezione Chanel ci riporta agli anni ’30

Un inverno firmato Chanel è un inverno all’insegna di classe, comodità e capi super comfy dai colori femminili. Si è appena tenuta a Parigi la sfilata della nuova collezione Chanel autunno inverno 2022-2023. I capi, caratterizzati da colori caldi come il rosso ruggine o il rosa, ma anche viola, blu o nero, hanno preso ispirazione dagli anni ’30, ma vi hanno aggiunto un tocco di modernità con l’uso degli stivali da pioggia. Tra calze in filo a fantasia melange, stivali alti o a metà gamba in gonna, ecco i 3 modelli più belli dalla passerella!

Chanel: il cappotto è rosa

Se si parla di collezioni invernali non si può non andare subito col pensiero ai cappotti. In particolare, Chanel ne ha proposti di tutte le forme e colori ma il nostro preferito è un capo rosa tempestato di gioielli, che riporta il classico motivo a quadri tipico del tweed Chanel.

Foto Instagram | @models_mwah

Stivali di gomma in taglia maxi

L’elemento più particolare della nuova collezione Chanel autunno inverno 2022-2023 sta nella contrapposizione tra i classici capi in lana della maison e i maxi stivali in gomma che conferiscono un tocco moderno agli outfit. In nero, beige o color fango, per mimetizzarsi bene tra le atmosfere invernali.

Foto Instagram | @styledbyiconicc

Abiti da sera: tra pizzo e contrasto nero blu

Gli abiti eleganti della collezione Chanel giocano sull’effetto naked, sull’uso di fiocchi e pizzi, tessuti cangianti o metallizzati e sull’accostamento di due nuance che da un po’ non si vedevano più abbinate: il nero e il blu. Quest’ultimo, in versione blu notte, conferisce profondità a uno dei capi che ci sono piaciuti di più.

Foto Instagram | @fashionist_styles

Un abito elegante, femminile e raffinato!