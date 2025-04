Uomini e Donne spoiler: colpo di scena tra Giovanni e Luana, poi la (quasi) rissa

Continuano le avventure di Uomini e Donne, tra gli aggiornamenti del trono di Gianmarco Steri e le frequentazioni sempre più turbolente dei protagonisti over. Come ogni anno, la trasmissione di Maria De Filippi si fermerà nel corso del periodo estivo per poi tornare in onda a settembre con le nuove puntate. Il pubblico assisterà alla nascita di nuove coppie prima del consueto stop?

Nelle recenti puntate del dating show trasmesse su Canale 5, al centro dello studio si sono seduti Giovanni Siciliano e Luana Nicchiniello, alle prese con una conoscenza che, almeno fino a qualche giorno fa, stava procedendo a gonfie vele. Entrambi hanno speso parole positive circa la frequentazione, ma nel corso dell’ultima registrazione del programma qualcosa è cambiato.

Uomini e Donne, gli spoiler delle prossime puntate: Giovanni chiude con Luana, lite con Alessio

Tra Giovanni e Luana sembrava procedere tutto alla grande. Nel corso di una recente puntata di Uomini e Donne, la dama ha ammesso di trovarsi molto bene col cavaliere, che ha definito dolcissimo e molto diverso rispetto a come appare in trasmissione. Tutto faceva pensare a un prosieguo della conoscenza ma, nella registrazione del 6 aprile, la situazione è precipitata improvvisamente.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni su Lollomagazine.it, tra la “coppia” sono nati i primi diverbi per via di un aspetto di Luana non molto gradito da Giovanni. Stando a quanto si legge nelle anticipazioni, la dama sarebbe molto insistente nel cercarlo e nel volerlo vedere e lui non riuscirebbe a starle dietro, soprattutto per via del lavoro e dei figli. Dopo un lungo faccia a faccia, Siciliano decidere di interrompere la conoscenza con la dama ma per lui ci sarà un altro ‘imprevisto’.

Nel bel mezzo della parentesi dedicata a Giovanni e Luana interverrà anche Alessio Pili Stella, che con Luana ha avuto una breve frequentazione non conclusasi nel migliore dei modi. Gli spoiler rivelano che il cavaliere si scaglierà contro Giovanni, sottolineando che, se non ha tempo per conoscere una donna, non dovrebbe proprio partecipare alla trasmissione. Da qui, una lite furibonda.

I due non risparmieranno insulti a vicenda e discuteranno a muso duro, ma questa non sarà l’unica lite della puntata. Nella stessa registrazione, infatti, c’è stata un’altra accesissima discussione tra Giuseppe e un nuovo cavaliere, che verrà supportato dagli opinionisti Tina e Gianni. Le anticipazioni rivelano che Giuseppe avrebbe usato dei toni molto brutti nei confronti della new entry.