Uomini e Donne spoiler, caos Gianmarco: tutte via, resta una sola corteggiatrice

Con l’arrivo della primavera, il pubblico di Uomini e Donne sa che non manca tantissimo al termine dell’edizione. Come di consueto, la trasmissione di Maria De Filippi si fermerà nel periodo estivo, con ogni probabilità da metà maggio, per poi tornare in onda con i nuovi appuntamenti a partire da settembre. Ai protagonisti, quindi, resta poco più di un mese per trovare l’anima gemella.

Le frequentazioni del trono over proseguono tra alti e bassi, ma l’attenzione del pubblico si concentra soprattutto sul percorso di Gianmarco Steri, uno dei tronisti più acclamati di sempre. Il barbiere romano sta conoscendo in particolare tre corteggiatrici ma le cose, nel corso dell’ultima registrazione, non sono andate per il verso giusto: ben due ragazze hanno lasciato il programma.

Uomini e Donne, spoiler registrazione del 7 aprile: addio a due corteggiatrici di Gianmarco?

Dopo il mancato lieto fine nelle vesti di corteggiatore, Gianmarco Steri ha deciso di mettersi nuovamente in gioco a Uomini e Donne ma come tronista. Tra le migliaia di ragazze arrivate in trasmissione per conoscerlo, il ragazzo ne ha selezionate in particolare tre, che sta conoscendo tra esterne e faccia a faccia in studio: sono Cristina Ferrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato. Da tre, però, le pretendenti potrebbero diventare improvvisamente una.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni su Lollomagazine.it, nel corso dell’ultima registrazione del programma, di lunedì 7 aprile 2025, è accaduto di tutto. Con una sola esterna a disposizione, Gianmarco decide di farla con Francesca: durante la loro uscita, i due appaiono molto vicini e complici, anche se non è scattato il bacio. La corteggiatrice giocherà di anticipo consegnando al tronista il regalo per il suo compleanno.

Al termine dell’esterna, Steri ballerà con Francesca, scatenando il fastidio delle altre due corteggiatrici. Cristina, dopo aver sottolineato come lui abbia un approccio completamente diverso con la sua rivale rispetto a quello avuto con lei, deciderà di lasciare lo studio quando si renderà conto che il tronista non avrà intenzione di parlare con lei. Anche Nadia, però, non se ne starà con le mani in mano.

Gli spoiler rivelano che la Di Diodato deciderà di autoeliminarsi ritenendo il comportamento del tronista poco coerente: nella registrazione precedente, Gianmarco aveva dichiarato che Francesca “gli era scesa”, salvo poi fare un’esterna molto sentita proprio con lei. Stranita da questo improvviso cambio di rotta, Nadia lascerà la trasmissione. Addio definitivo o ci saranno colpi di scena?