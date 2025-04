Nuova bufera su Cristina di Uomini e Donne: la “mossa social” che non convince

Ipotizzare chi sarà la scelta di Gianmarco Steri, al momento, risulta davvero complicato. L’attuale tronista di Uomini e Donne ha dimostrato di essere interessato a tutte e tre le sue corteggiatrici e, al momento, la decisione finale sembra essere ancora lontano. Coinvolto da tutte, ma su Cristina Ferrara si è sbilanciato: è lei quella dalla quale si sente più attratto dal punto di vista fisico.

Una grande chimica tra loro, ma, soprattutto nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, il barbiere romano ha espresso più di un dubbio circa la corteggiatrice e, in particolare, l’interesse che lei nutre nei suoi confronti. Dubbi che potrebbero aumentare dopo la segnalazione apparsa nelle scorse ore sul web, riguardante proprio Cristina: un gesto sui social non è sfuggito.

Uomini e Donne, nuova indiscrezione su Cristina Ferrara: il gesto social fa discutere

Sin dalla sua prima apparizione nello studio di Uomini e Donne, Cristina Ferrara è stata una protagonista estremamente divisiva. C’è chi la ama e ne loda carattere e personalità, ma c’è anche chi crede che sia approdata nel programma di Maria De Filippi esclusivamente per avere visibilità. Ad alimentare queste voci, con ogni probabilità, ci hanno pensato anche le diverse segnalazioni apparse sul web nelle ultime settimane. O meglio, anche nelle ultime ore.

Nelle scorse settimane si è parlato tanto di un presunto flirt tra Cristina ed Eric Garcìa Martret, calciatore spagnolo del Barcellona classe 2001. Secondo una segnalazione di un utente ricevuta e riportata da Deianira Marzano sui Instagram, i due si sarebbero sentiti e scritti, e “ci sarebbe del tenero”. Un’indiscrezione né smentita né commentata (neanche in studio), ma nelle scorse ore è emerso un nuovo particolare.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, nel corso della giornata di ieri Cristina ha tolto il segui su Instagram al “calciatore con cui si diceva fosse legata in qualche modo”. E, a quanto pare, lui avrebbe ricambiato il favore, unfollowando a sua volta la corteggiatrice del trono classico. Semplice coincidenza? Secondo Pugnaloni, sembra “abbastanza lampante e certo che si siano sentiti”.

Al pubblico non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se l’argomento verrà tirato in ballo in trasmissione e come, eventualmente, reagirà Gianmarco di fronte all’ennesima segnalazione riguardante Cristina. Anche in studio, qualche puntata fa, era stata la sua ‘rivale’ Nadia a mettere in dubbio la sincerità della Ferrara, facendo riferimento a ipotetici “giri” o “ambienti” che la ragazza frequenterebbe.