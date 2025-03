Beccati insieme in discoteca: baci appassionati tra i due volti di Uomini e Donne

Anche l’attuale edizione di Uomini e Donne è entrata nella fase più importante, quella durante la quale si iniziano a tirare le somme. Manca sempre meno alla fine di questa stagione (prevista come di consueto per metà maggio) e, di conseguenza, per i protagonisti è tempo di decidere se e con chi lasciare il seguitissimo programma targato Maria De Filippi.

L’augurio dei telespettatori è quello di assistere alla nascita di nuove coppie, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over. A proposito di quest’ultimo, nelle scorse ore è spuntato fuori un video che riguarda due tra i volti più in vista dei parterre. Un video che lascia ben pochi dubbi circa l’attuale rapporto tra la dama e il cavaliere. In seguito tutti i dettagli della segnalazione.

Uomini e Donne, arriva la segnalazione sui due protagonisti del trono over: baci in discoteca

Uno dei punti cardine del dating show di Uomini e Donne è la possibilità di frequentare diverse persone contemporaneamente. Da un lato il tronista ha la possibilità di uscire in esterna con diverse corteggiatrici, dall’altro dame e cavalieri possono conoscersi liberamente a telecamere spente, a meno che non sia concessa la famosa (e per alcuni temutissima) esclusiva.

Esclusiva che, nelle scorse settimane, Alessio Pili Stella aveva concesso alla dama Luana, con la quale si stava frequentando da alcuni giorni. Per permetterle di sbloccarsi e di viversi il percorso in serenità, il cavaliere aveva optato per l’esclusiva, salvo poi tornare su suoi passi quando le cose tra loro non sono andate per il verso giusto. Il feeling tra i due si è affievolito sempre più, complice anche l’interesse che Alessio ha mostrato nei confronti della new entry Valentina.

Un interesse ricambiato, poiché la dama ha accettato di uscire con Alessio e, stando alle ultime indiscrezioni, tra i due procede tutto molto bene. Nelle scorse ore, IsaeChia.it ha pubblicato un video che lascia poco spazio alle interpretazioni: i due protagonisti del trono Over sono stati avvistati in discoteca, mentre si scambiano un bacio appassionato. Una clip di pochi secondi ma che bastano a far trasparire la complicità che lega Alessio e Valentina.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne trasmessa su Canale 5, il cavaliere aveva espresso il suo fastidio nel sapere che la dama aveva lasciato il numero a Giovanni, ma Valentina però ha chiarito di non essere interessata al napoletano. Alessio uscirà nuovamente dal programma in dolce compagnia, proprio come aveva fatto l’anno scorso con Claudia Lenti? Al pubblico non resta che attendere le prossime puntate per saperne di più.