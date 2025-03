Torna a Uomini e Donne ma la sua ex tuona: “Mi ha scritto di tornare insieme”

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, un ex cavaliere è tornato in studio ma la sua ex ha rivelato alcuni retroscena molto interessanti.

Le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne promettono fuoco e fiamme. Sia per i protagonisti del trono classico che per quelli degli over, i colpi di scena non mancheranno, come riportano gli spoiler di Lorenzo Pugnaloni su Lollomagazine.it. Se da un lato Gianmarco Steri farà tremare le corteggiatrici rivelano di essere pronto anche a non scegliere, dall’altro ci sarà il ritorno di un ex cavaliere.

E non uno qualunque: il protagonista aveva lasciato il programma di Maria De Filippi in dolce compagnia, dopo aver trovato quella che credeva essere la donna giusta per lui. A telecamere spente, però, niente lieto fine e, a distanza di qualche mese, l’uomo ha deciso di rimettersi in gioco proprio nello studio del dating show di Canale 5. Peccato, però, che la sua ex fiamma abbia qualcosa da dire.

Uomini e Donne, un noto cavaliere è tornato in studio ma la sua ex ha qualcosa da dire

I ritorni improvvisi, a Uomini e Donne, non mancano mai e non sono mancati neanche nell’ultima registrazione dello show, tenutasi lunedì 24 marzo 2025. Come riportato da Lollomagazine.it, in studio arriverà un nuovo cavaliere che in realtà tanto nuovo non è: è già stato nel parterre maschile della trasmissione, dalla quale è uscito con una dama. Proprio lei, dopo la notizia del suo ritorno nel programma, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Parliamo di Vincenzo La Scala e Ilaria Volta, usciti da Uomini e Donne nel novembre del 2024. La loro storia, fuori dalla trasmissione, è terminata dopo circa un mese ma, stando a quanto racconta la ex dama, i due sarebbero rimasti in contatto fino a pochi giorni fa. A raccogliere lo sfogo dell’ex di Vincenzo è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha rivelato cosa il toscano avrebbe chiesto ad Ilaria.

Secondo la Volta, non solo Vincenzo le avrebbe scritto fino a poco fa ma le avrebbe addirittura chiesto di riprovarci: “Noi ci siamo scritti fino a pochi giorni fa, mi chiedeva di tornare insieme a lui”. Un retroscena bollente, che giungerà senza dubbio alle orecchie della redazione, anche perché il cavaliere si è ripresentato nel programma per una dama ben precisa: Agnese De Pasquale.

Le anticipazioni rivelano che quest’ultima ha deciso di dare un’opportunità al toscano, che le aveva già scritto su Instagram, anticipandole che sarebbe approdato in trasmissione per lei. Come reagirà Agnese davanti alle rivelazioni di Ilaria? Tutto fa pensare che, nelle prossime puntate, Vincenzo possa replicare alle parole della sua ex, magari proprio in trasmissione.