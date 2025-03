Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 23 marzo: la drastica decisione di Gianmarco

Tra le registrazioni di Uomini e Donne e la messa in onda delle puntate su Canale 5 trascorrono diversi giorni ma, grazie alle anticipazioni, è possibile scoprire in anteprima cosa è accaduto nello studio del famoso dating show. L’ultima registrazione del programma targato Maria De Filippi si è tenuta proprio ieri, domenica 23 marzo, e, stando ai primi spoiler, è successo di tutto.

Come sempre, nel corso della puntata si è parlato sia dei protagonisti del trono over che di quello classico, con tutti gli aggiornamenti della settimana. I colpi di scena non sono mancati neanche tra dame e cavalieri, ma è stato Gianmarco Steri a stupire tutti con una dichiarazione decisamente inaspettata. Il tronista ha dato un vero e proprio ultimatum alle sue corteggiatrici, ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Uomini e Donne, cos’è successo nella registrazione di domenica 23 marzo: Gianmarco fa un annuncio inatteso

Dopo il mancato lieto fine nelle vesti di corteggiatore, Gianmarco Steri ha deciso di rimettersi in gioco a Uomini e Donne ma nel ruolo di tronista. Per lui hanno telefonato migliaia e migliaia di ragazze, ma, per il momento, sono tre le ragazze che hanno catturato maggiormente la sua attenzione: Cristina Ferrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato. Il barbiere romano sta conoscendo le corteggiatrici tra esterne e confronti in studio, ma qualcosa non lo convince.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni su Lollomagazine.it, nella registrazione del 23 marzo Gianmarco ha dichiarato di essere pronto a non scegliere nessuno qualora le ragazze continuassero a reagire in modo, secondo lui, eccessivo. Già nelle scorse puntate, il tronista aveva definito alcune reazione delle corteggiatrice “esagerate” e, a quanto pare, ha proseguito su questa linea.

Gli spoiler rivelano che, dopo che Cristina aveva lasciato lo studio nella scorsa puntata, Gianmarco ha organizzato un’esterna per lei ma la ragazza non si è presentata. Un gesto che il tronista non ha affatto gradito, a tal punto da invitarla ad uscire dallo studio nel corso della registrazione di ieri. Cristina, in lacrime, si alza e se ne va e il tronista decide di non seguirla.

La corteggiatrice aveva spiegato di non averlo raggiunto in esterna poiché non vuole essere presa in giro e trattata come una seconda scelta ma, a quanto pare, la motivazione non ha convinto Gianmarco. Che non ha portato in esterna né Francesca, né Nadia: quest’ultima, tra l’altro, non era presente in studio e non è chiaro il motivo. Al temine del blocco, Gianmarco balla con Francesca.