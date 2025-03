Le chiede di sposarlo nello studio di Uomini e Donne: emozione unica

La primavera è arrivata e Uomini e Donne si avvia alla sua fase finale. I prossimi mesi, per i protagonisti in studio, saranno decisivi per decidere se e con chi uscire dal programma. Come sempre, infatti, la trasmissione si interromperà a maggi per il periodo estivo, per poi tornare in onda a settembre, con nuove puntate e l’ingresso di new entry, che si uniranno ai ‘veterani’.

In attesa di scoprire se prima della pausa nasceranno nuovi amori, Maria De Filippi ha invitato diverse coppie formatesi proprio grazie alla sua trasmissione. Nell’ultima registrazione del dating show, tenutasi il 18 marzo, ben tre coppie sono entrate in studio e per una di queste c’è stato un momento speciale. L’ex cavaliere del trono over ha chiesto alla sua compagna di diventare sua moglie.

Uomini e Donne, arriva la proposta di matrimonio in studio: l’ex cavaliere stupisce tutti

Gli appassionati di Uomini e Donne dovranno preparare i popcorn perché ben presto assisteranno all’incontro tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. La coppia è tornata in studio nella registrazione del 18 marzo e ha avuto modo di ritrovare Gianmarco, nuovo tronista dello show. La romana e il napoletano, però, non sono stati gli unici ex protagonisti a fare visita a Maria nel corso della puntata.

Come riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, in studio sono tornati anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, più innamorati che mai, e Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares. Questi ultimi hanno lasciato il programma insieme nel maggio del 2024, dopo essersi frequentati per circa un mese: un vero colpo di fulmine per la coppia, che oggi si prepara a festeggiare per due volte.

La prima, dolcissima, novità è stata annunciata dalla coppia lo scorso febbraio, in occasione di San Valentino: con un video diffuso su Instagram, Asmaa e Cristiano hanno comunicato che saranno presto genitori. Un’emozione unica per la coppia, proprio come quella che hanno vissuto qualche giorno fa, al loro ritorno nello studio del programma che li ha fatti incontrare.

Stando a quanto si legge su Lollomagazine.it, Cristiano avrebbe portato in studio alcuni striscioni, attraverso i quali ha chiesto ad Asmaa di sposarlo. Una proposta di matrimonio super romantica per una coppia che, al momento della loro uscita, non aveva convinto proprio tutti in studio. A distanza di circa un anno, i due si mostrano uniti e complici e hanno fatto cambiare idea anche ai più scettici.