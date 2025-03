Giamarco Steri torna a parlare di Martina e Ciro e stupisce: “Mi farebbe piacere…”

La notizia del suo approdo sul trono di Uomini e Donne è stata accolta con un entusiasmo fuori dal normale. E, non a caso, per prendere parte al programma e corteggiarlo oltre 3 mila ragazze avevano contattato la redazione in sole 24 ore. L’avventura da tronista di Gianmarco Steri è iniziata da poco, ma il giovane romano ha già un posto fisso nel cuore dei telespettatori.

Telespettatori che hanno avuto modo di conoscerlo (ad apprezzarlo) nei mesi scorsi, durante il trono di Martina De Ioannon, di cui lui era un corteggiatore. Alla fine del percorso, la romana ha scelto il suo ‘rivale’ Ciro Solimeno, ma per Gianmarco è arrivata la grande occasione del trono. A proposito di Martina e Ciro, a circa un mese dalla scelta Gianmarco ha parlato di loro, stupendo tutti.

Uomini e Donne, cosa ha rivelato il nuovo tronista Gianmarco Steri su Martina e Ciro

Nel corso dell’ultimo segmento di Uomini e Donne dedicato al trono di Gianmarco Steri, una delle corteggiatrici del nuovo tronista ha tirato in ballo Martina De Ioannon. Nello specifico, durante un’esterna, Nadia ha espresso un parere negativo circa un comportamento assunto da Gianmarco nel corso del precedente percorso con Martina. Esattamente, durante un’esterna.

Nadia ha ‘accusato’ il tronista di essere stato troppo freddo e impassibile durante un’esterna nella quale Martina piangeva davanti ai suoi occhi. Un discorso che non ha fatto particolarmente piacere a Gianmarco, che ha preferito chiudere l’argomento, specificando che se la ragazza avesse seguito nel dettaglio tutto il percorso, avrebbe capito il perché di quel comportamento.

Nonostante la volontà di non riaprire l’argomento ‘Martina’, Gianmarco dimostra di non aver alcun rancore nei confronti dell’ex tronista. Intervistato dal magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, il barbiere ha dichiarato: “Non li ho né visti né sentiti. Ma mi farebbe piacere perché ho una grande stima di tutti e due. Se avessi la possibilità di dire loro qualcosa chiederei semplicemente come stanno, senza andare oltre”.

Sempre a Uomini e Donne Magazine, anche Martina e Ciro hanno parlato di Gianmarco, ammettendo di guardare insieme le puntate del nuovo trono e di commentarle in assoluta serenità. Nonostante le critiche di gran parte del pubblico (che “tifava” Gianmarco per la scelta finale), i due ex volti del dating show di Maria De Filippi appaiono sempre più uniti e complici e, sui social, condividono diverse immagini del loro tempo trascorso insieme.