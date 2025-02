Claudia e Giorgio stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne? Parla lei

Dodici anni dopo, una nuova scelta per lei nello studio di Uomini e Donne. Forse non tutti lo ricordano, ma nel 2013 Claudia D’Agostino aveva corteggiato il tronista Andrea Offredi, che al termine del percorso la scelse, uscendo dal programma con lei. La storia non che pochi mesi, ma la salernitana ha deciso di mettersi nuovamente in gioco nel dating show di Canale 5.

Stavolta, però, nel parterre degli over, nel quale si è fatta immediatamente notare sin dalle prime puntate. Prima del lieto fine, Claudia ha vissuto una frequentazione piuttosto turbolenta con Diego Tavani, che ha poi deciso di lasciare il programma dopo la rottura. Oggi, la dama ha lasciato a sua volta la trasmissione con Giorgio Edipio: la loro storia prosegue a telecamere spente? A raccontare tutto è stata proprio lei.

Uomini e Donne, Claudia D’Agostino lascia lo studio con Giorgio Edipio: cos’è successo dopo la scelta

Lei ha dimostrato sin dalle prime uscite di essere molto presa, lui ha avuto bisogno di un po’ più di tempo per fare chiarezza nel suo cuore. Alla fine, però, Claudia e Giorgio hanno deciso di comune accordo di lasciare Uomini e Donne per viversi la loro storia fuori dal programma. Una scelta che, a dire il vero, non ha convinto proprio tutti, poiché a una parte del pubblico il cavaliere napoletano è sembrato poco entusiasta di dover uscire dallo studio. Cosa è successo, quindi, dopo la scelta? I due sono ancora insieme?

La risposta è sì e arriva da un dolcissimo post condiviso da Claudia sul suo profilo ufficiale di Instagram. La ormai ex dama del programma Mediaset ha condiviso coi followers una carrellata di foto di lei e Giorgio, allegando al post un messaggio ricco di sentimento. Un messaggio attraverso il quale la D’Agostino ha speso parole al miele per quello che è a tutti gli effetti il suo nuovo compagno.

“Io volevo proprio questo, un amore e un uomo esattamente così, che riuscisse a sbloccarmi senza timori e giri di parole, che riuscisse a farmi battere di nuovo il cuore tirando fuori lati di me che credevo persi”, si legge nel post. Che, in pochissimo tempo, è stato invaso da una pioggia di likes e commenti di fan e protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia D’Agostino (@kladagos)

Da Margherita Aiello e Gemma Galgani (divenuta grande amica della dama), in tanti hanno voluto esprimere la loro felicità per il nuovo inizio di Claudia, augurandole tutto il meglio. Tra i commenti, ovviamente, non poteva mancare quello di Giorgio, che ha lasciato un cuore rosso, ricambiato da Claudia che ha aggiunto “Mio”.