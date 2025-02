Barbara ha trovato l’amore e ha lasciato Uomini e Donne con un cavaliere: lo conosciamo già

Difficilmente ci si annoia durante le registrazioni di Uomini e Donne, ma quella tenutasi lunedì 24 febbraio ha regalato un colpo di scena dietro l’altro. A partire dall’ennesimo capitolo della diatriba tra Margherita e Morena, che hanno nuovamente discusso fortemente, arrivando quasi alle mani. È quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, dove ha annunciato anche la splendida novità che riguarda Barbara De Santi.

Proprio nella stessa registrazione, la storica dama del trono Over ha lasciato ufficialmente il programma, ma non da sola. È nata una nuova coppia in studio e l’insegnante, dopo numerosi tentativi falliti, sembra aver trovato la sua anima gemella nel cavaliere con cui ha lasciato il dating show. Cavaliere che non è del tutto sconosciuto al pubblico di Canale 5: era già apparso nel programma qualche anno fa.

Nuova coppia a Uomini e Donne: Barbara lascia lo studio con un ex volto del programma

Il lieto fine che in tanti le auguravano da anni è arrivato. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo seguitissimo canale Instagram, Barbara De Santi ha lasciato Uomini e Donne in compagnia di un cavaliere, con cui ha deciso di iniziare una relazione a telecamere spente. Una splendida notizia per la dama, che non ha mai smesso di credere nell’amore nonostante le diverse delusioni.

Come si legge nelle anticipazioni, lui sarebbe una vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi, Ruggiero D’Andrea, apparso l’ultima volta nella trasmissione nel 2020, come corteggiatore di Carlotta. Il cavaliere è tornato quest’anno e non poteva fare scelta migliore, dato che in studio ha trovato l’amore: l’uscita di scena con Barbara è stata molto emozionante, ma prima c’è stato un leggero malinteso.

Gli spoiler rivelano che, al centro dello studio, Ruggiero racconterà i dettagli delle uscite con Barbara, rivelando che tra i due c’è stato qualcosa di intimo. Tutto confermato da Barbara, che però, inizialmente, sembrerà non gradire la confessione del cavaliere, specificando che tra i due c’è stato anche tanto altro. La dama apparirà dispiaciuta, ma tutto rientrerà in poco tempo.

Grazie anche all’aiuto dell’opinionista Gianni Sperti, i due riusciranno a chiarirsi e decideranno di lasciare insieme la trasmissione di Maria De Filippi. E, fuori dal programma, sono già arrivate le prime segnalazioni sulla neo coppia, che appare più felice che mai. Nelle sue stories, Pugnaloni ha condiviso diversi messaggi dei fan che hanno beccato Barbara e Ruggiero insieme a un centro commerciale e li hanno descritti uniti e complici.