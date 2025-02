“Che sta succedendo? Ho sentito bene?”: Maria De Filippi incredula a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi non nasconde il suo stupore poiché in studio accade qualcosa di totalmente inaspettato.

Continuano le avventure di Uomini e Donne e dopo l’attesissima (e chiacchieratissima) scelta di Martina De Ioannon, nel programma sono approdati nuovi tronisti. Primo tra tutti Gianmarco Steri, che ha letteralmente mandato in tilt i telefoni della redazione, per via delle numerose richieste arrivate dalle aspiranti corteggiatrici. Un momento spumeggiante per il trono classico, ma anche il trono over regala continue sorprese.

Proprio come è successo nel corso della puntata andata in onda lunedì 3 febbraio 2025, quando nello studio del dating show è accaduto qualcosa di completamente inatteso. Un episodio che ha lasciato tutti di stucco, compresa Maria De Filippi, che, visibilmente stupita, non ha potuto non commentare quanto si è verificato durante la registrazione. In seguito tutti i dettagli.

Uomini e Donne, accade l’impensabile in studio: “È la prima volta”, De Filippi sconvolta

Anche quest’anno, Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute del trono over di Uomini e Donne. Nonostante le numerose delusioni ricevute negli anni, la dama torinese non ha perso il suo entusiasmo nei confronti dell’amore e continua a cercarlo proprio nel programma targato Maria De Filippi. Anche l’ultima conoscenza con il signor Stefano, però, è naufragata dopo pochi giorni.

Seduta al centro dello studio, nel corso della puntata del 3 febbraio, Gemma ha raccontato di aver percepito il cavaliere freddo e distaccato durante la loro uscita. Anche perché, a quanto pare Stefano sarebbe interessato ad un altro tipo di donna: “Ci siamo sentiti e mi hai detto che non eri coinvolto e che sei abituato ragazze di vent’anni più giovani di me“.

Parole, queste della Galgani, che non sono passate inosservate e che hanno spinto Tina Cipollari a prendere le sue difese: “Questo è deludente. Io e lei non abbiamo un buon rapporto, ma dire a una signora preferisco quelle più giovani.. A prescindere da chi è seduta lì, non mi piace“. Con grande sorpresa di tutti, l’opinionista ha spezzato una lancia a favore della sua ‘nemica storica’.

“È la prima volta, che sta succedendo? Ho sentito bene che sta facendo un intervento a favore di Gemma?”, ha chiesto una Maria De Filippi totalmente incredula davanti alla mossa di Tina. Che, però, ha confermato la sua posizione, attaccando direttamente il cavaliere: “Sono i classici uomini che si sentono giovani tutta la vita, ma adesso devi fare i conti con la realtà, hai 70 e passa anni, accontentati”. “Grazie Tina, è il regalo del compleanno”, ha concluso Gemma, che ha interrotto ufficialmente la frequentazione.