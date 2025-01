Tina Cipollari, arriva la segnalazione: ‘beccata’ così fuori gli studi di Uomini e Donne

Senza di lei, Uomini e Donne, non sarebbe lo stesso. Prima corteggiatrice, poi tronista e poi opinionista fissa, Tina Cipollari rappresenta l’anima del dating show targato Maria De Filippi. E, seduta al fianco del suo amico e collega Gianni Sperti, l’opinionista non perde occasione per commentare le vicende dei protagonisti con la sua solita ironia. Ben presto, però, per lei inizierà una nuova avventura.

Gli spoiler delle ultime registrazioni rivelano che ci sarà un ritorno alle origini per Tina, che da opinionista diventa la nuova tronista dello show. Proprio così, la Cipollari ha deciso di mettersi in gioco in un ruolo diverso da quello in cui siamo abituati a vederla: nello studio del programma di Canale 5, Tina è pronta a trovare la sua anima gemella. E, a questo proposito, nelle scorse ore è arrivata una succulenta segnalazione che riguarda proprio il nuovo percorso della vamp. Ecco cosa è emerso.

Uomini e Donne, segnalazione su Tina tronista: dove è stata avvistata

Da opinionista a tronista, Tina Cipollari è pronta per iniziare questo nuovo capitolo nello studio di Uomini e Donne. Non una novità per lei, che, circa 20 anni fa, era approdata in trasmissioni prima nelle vesti di corteggiatrice e poi di tronista. Dopo anni da opinionista, la vulcanica bionda si prepara a lasciarsi corteggiare da nuovi cavalieri, con l’intento di trovare la sua metà E, a quanto pare, il percorso sul trono di Tina è già iniziato.

Nelle scorse ore, attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, la Cipollari ha condiviso un selfie in compagnia di una delle collaboratrici della redazione di Uomini e Donne. Cosa bolle in pentola? Come riportato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue stories di Instagram, alcune utenti hanno beccato Tina a Piazza della Repubblica, a Roma, proprio durante le riprese di un’esterna con uno dei suoi corteggiatori.

Stando alle prime indiscrezioni, il percorso della Cipollari sul trono si sta svolgendo come da prassi, con tanto di uscite all’esterno dello studio. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, nel corso dell’ultima registrazione del programma, tenutasi il 22 gennaio, Tina avrebbe deciso di tenere un corteggiatore scartato la prima volta: il suo nome è Cosimo e la tronista ha accettato di uscire a cena con lui.

L’uomo beccato in giro per Roma con Tina sarà proprio Cosimo? Al pubblico non resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità del trono della Cipollari e non solo. Sulla sedia rossa più famosa della tv è approdato anche Gianmarco Steri, dopo la non scelta di Martina, e per lui sono arrivate ben 8.000 richieste.