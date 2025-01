Clamoroso a Uomini e Donne, è successo subito dopo la scelta di Martina: decisone improvvisa di Ciro

Prevedere chi sarebbe stata la sua scelta non era semplice. Nel corso dei mesi passati sul trono di Uomini e Donne, Martina De Ioannon si è sinceramente legata ad entrambi i suoi corteggiatori, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. A spuntarla, alla fine, è stato il secondo: nella registrazione tenutasi lunedì 13 gennaio 2025, la tronista ha scelto di uscire dal programma in compagnia di Ciro. Una scelta tanto attesa dal pubblico, che dovrà però attendere ancora qualche giorno prima della messa in onda. Grazie alle anticipazioni riportate sul web da Lorenzo Pugnaloni, però, è possibile scoprire in anteprima cosa è successo nel corso della registrazione. Nello specifico, subito dopo la scelta ( e il sì), Ciro si è reso protagonista …

Prevedere chi sarebbe stata la sua scelta non era semplice. Nel corso dei mesi passati sul trono di Uomini e Donne, Martina De Ioannon si è sinceramente legata ad entrambi i suoi corteggiatori, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. A spuntarla, alla fine, è stato il secondo: nella registrazione tenutasi lunedì 13 gennaio 2025, la tronista ha scelto di uscire dal programma in compagnia di Ciro.

Una scelta tanto attesa dal pubblico, che dovrà però attendere ancora qualche giorno prima della messa in onda. Grazie alle anticipazioni riportate sul web da Lorenzo Pugnaloni, però, è possibile scoprire in anteprima cosa è successo nel corso della registrazione. Nello specifico, subito dopo la scelta ( e il sì), Ciro si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato.

Uomini e Donne, Martina sceglie Ciro Solimeno: il gesto subito dopo la scelta spiazza tutti

Un colpo di scena dietro l’altro nella registrazione di Uomini e Donne di lunedì 13 gennaio. In studio sono apparsi una nuova coppia e un nuovo tronista in un solo colpo. Martina ha scelto di iniziare una storia a telecamere spente con Ciro, mentre per Gianmarco inizia l’avventura sul trono. Come spesso accade nel programma, anche stavolta Maria ha proposto il trono al corteggiatore ‘rifiutato’.

Gli spoiler riportati da Pugnaloni su Instagram preannunciano una puntata ricca di emozioni, sia per quanto riguarda la scelta che la non scelta. Durante il faccia a faccia con Gianmarco, la tronista non ha trattenuto le lacrime e anche Tina e Gianni si sono commossi: alla fine, i due si sono salutati abbracciandosi. È la volta di Ciro, che, dopo l’annuncio della tronista, le ha dedicato una canzone dichiarando: “Non voglio che tu sia la mia scelta ma la mia fidanzata”.

Il napoletano ha regalato un anello a Martina, super emozionata, ma non è finita qui. Le intenzioni del corteggiatore sono più che serie poiché ha ammesso senza giri di parole di non volere una relazione a distanza e di essere pronto a trasferirsi a Roma da lei. Una decisione importantissima, che conferma, semmai ce ne fosse bisogno, il reale interesse di Ciro nei confronti della tronista.

Per Gianmarco, dopo la delusione della mancata scelta, una nuova opportunità per cercare l’amore. Dopo la scelta, Maria fa scendere il led al centro dello studio e annuncia il nuovo tronista di Uomini e Donne, pronto a ripartire in un nuovo ruolo. Al pubblico non resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutti i dettagli.