Uomini e Donne, il gesto (inaspettato) di Martina durante la scelta di Gianmarco

Durante la messa in onda della puntata serale di Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha commentato la scelta del suo ex corteggiatore.

Gli spoiler apparsi sul web avevano già anticipato il nome della fortunata, ma la scelta di Gianmarco Steri è andata in onda soltanto ieri. Eccezionalmente in prima serata, con Mediaset che ha deciso di affidare all’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne il venerdì sera. Una puntata ricca di emozioni, durante la quale il pubblico ha rinnovato il suo apprezzamento per Gianmarco.

Nonostante sul trono abbia avuto diverse difficoltà, per via delle sue insicurezze, il giovane romano si è confermato un ragazzo puro e autentico, ed è riuscito ad entrare nel cuore di tutti. Compreso quello di Cristina Ferrara, che non ha potuto che rispondere “sì” alla sua richiesta di lasciare il programma insieme. A commentare la scelta, a sorpresa, anche l’ex “fiamma” di Steri, Martina De Ioannon: il suo gesto non è passato inosservato.

Uomini e Donne, Gianmarco sceglie Cristina: come ha reagito Martina De Ioannon

Dopo mesi di indecisioni e dubbi, Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta. Nonostante il feeling nato con Nadia Di Diodato, il cuore del barbiere romano ha fatto il nome di Cristina Ferrara. La salernitana era stata una delle prime corteggiatrici a colpirlo e, alla fine, l’amore ha trionfato. Per la gioia dei telespettatori, tra i quali c’erano anche Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, mano nella mano davanti al televisore.

Proprio durante la messa in onda della scelta, l’ex tronista ha condiviso una storia su Instagram ritraendo Gianmarco e Cristina invasi dagli iconici petali rossi. Martina non ha allegato frasi alla foto, ma alcune emoticon molto eloquenti: una pioggia di cuori e un quadrifoglio per augurare buona fortuna alla nuova coppia. D’altronde, l’ex tronista ha sempre speso belle parole per il suo ex corteggiatore dopo la “non scelta”.

I fan più attenti ricorderanno che, qualche mese fa, Martina e Ciro sono tornati nello studio del dating show per aggiornare il pubblico sulla loro relazione, ritrovando proprio Gianmarco sul trono dopo il mancato lieto fine da corteggiatore. In quell’occasione, Maria De Filippi chiese all’ex tronista chi fosse la sua preferita e la risposta fu una sorta di spoiler: la De Ioannon “tifava” proprio per Cristina.

Per la neo coppia, ora, arriva la vera sfida, quella più emozionante: viversi il sentimento a pieno fuori dal programma, lontano da telecamere e luci dei riflettori. Nei giorni scorsi, i due sono stati beccati in giro per Salerno, città di origine di Cristina, ma solo da ieri hanno la possibilità di mostrarsi liberamente, anche sui social, senza il rischio di fare spoiler.