Vediamo insieme la ricetta degli spaghetti alla carbonara, la ricetta vera e originale per preparare un primo piatto delizioso e versatile, perfetto per tutta la famiglia. La ricetta originale per la pasta alla carbonara che prendiamo per “buona” è quella romanesca che è fatta con uova, guanciale e pecorino romano grattugiato. Un’altra ricetta di valore è quella di Ada Boni, che è citata nel libro sulla cucina regionale laziale. La pasta alla carbonara è una ricetta tradizionale e come tale, ognuno ha la sua versione, noi ad esempio, non ci mettiamo la cipolla, ma Ada Boni dice che ci vuole!

Ingredienti

uova 4

pecorino grattugiato 6 cucchiai

guanciale 120 gr

spaghetti 400 gr

sale q.b.

pepe q.b.