La Promessa, fan furiosi: Jana sta per morire nelle puntate spagnole

Nelle puntate de La promessa attualmente in onda in Spagna, la protagonista Jana Exposito è stata ferita e la sua vita è in serio pericolo.

Le rivelazioni e i colpi di scena sono all’ordine del giorno nel palazzo dei marchesi de Lujan. Lo sanno bene gli appassionati della soap spagnola La promessa, che con la sua trama sempre ricca di novità riesce a tenere incollati allo schermo i telespettatori di ogni età. Telespettatori che, però, negli ultimi giorni hanno qualcosa da ridire, soprattutto in patria, dove è esplosa una vera ‘bomba’.

Gli spoiler provenienti dalla Spagna rivelano che la protagonista assoluta della serie, Jana Exposito, rischia seriamente di morire. Il personaggio sarebbe sul punto di uscire di scena definitivamente e, se le indiscrezioni fossero confermate, la ragazza perderebbe la vita senza scoprire la verità sulla mamma Dolores. Chi le ha fatto del male e cosa accadrà nel dettaglio all’eroina della soap?

La Promessa, gli spoiler dalla Spagna sconvolgono: Jana potrebbe morire

Un episodio che ha provocato un vero e proprio terremoto emotivo nella tenuta La promessa. Nelle attuali puntate in onda in Spagna, Jana Exposito sta lottando tra la vita e la morte, dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola all’interno del palazzo. Chi le ha sparato? È questo il grande interrogativo che sarà centrale nella trame delle prossime puntate spagnole.

Un evento drammatico che avverrà proprio in uno dei momenti più felici nella vita della protagonista: Jana aveva appena sposato Manuel de Lujan e scoperto di essere in attesa del loro primo figlio. Un idillio che potrebbe durare davvero poco, poiché, stando alle prime indiscrezioni, la Exposito potrebbe perdere la vita e il suo personaggio salutare per sempre la fortunata soap iberica.

Sui canali social ufficiali della soap spagnola è già pioggia di commenti negativi: i fan sono disperati all’idea di perdere la protagonista e ritengono la (presunta) scelta degli sceneggiatori senza senso. Una scelta senza dubbio rischiosa, che cambierebbe radicalmente la narrativa della serie. Ma cosa è successo davvero a Jana e chi ha fatto esplodere il colpo di pistola che potrebbe ucciderla?

Neanche a dirlo, tra i principali indiziati c’è Cruz, ma non solo: a metterle i bastoni tra le ruote nelle sue indagini sulla madre ci saranno anche Leocadia, Lorenzo e Petra. A trovare la donna esanime, in una pozza di sangue, sarà proprio Manuel, disperato alla vista della scena. Il dottor Gamarra farà di tutto per salvare la vita a Jana e al bambino e, nel frattempo, la Guardia Civile cercherà di vederci chiaro sulla vicenda. E farà una scoperta chiave: l’arma da fuoco che Alonso aveva in ufficio è sparita.