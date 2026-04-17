Semipermanente che si solleva, la guida per rimuoverlo a casa

Succede a tutte. Dopo due settimane di semipermanente perfetto, un angolo si solleva. La tentazione è immediata: tiri, e via, lo smalto si stacca in un colpo solo. Sembra una vittoria, ma è una trappola.

Perché quando strappi via il semipermanente, spesso porti con te anche la cheratina dell’unghia. Il risultato è una lamina sottile, fragile, che si piega al minimo contatto. I dermatologi lo ripetono da anni: una rimozione aggressiva indebolisce l’unghia e può favorire infezioni e funghi. Una volta l’ho fatto di fretta, prima di una cena. Il giorno dopo, le mie unghie sembravano carta velina. Ho passato un mese a curarle con oli e creme. Da allora, ho imparato la lezione.

Acetone e stagnola, la coppia che salva le unghie

Il metodo più efficace per togliere il semipermanente a casa è anche il più economico. Ti serve acetone puro al 100% (non il normale solvente per smalto, non funziona), dischetti di cotone, carta stagnola tagliata a quadretti, una lima morbida e un bastoncino di legno d’arancio. Prima di tutto, limi delicatamente la superficie dello smalto. Non devi assottigliare l’unghia, solo opacizzare lo strato lucido. Poi, imbevi un dischetto di cotone con acetone, lo appoggi sull’unghia e lo avvolgi con la stagnola. L’impacco va lasciato in posa almeno 15 minuti.

Io ne approfitto per mettermi a guardare un episodio di una serie. Passato il tempo, rimuovi stagnola e cotone: lo smalto si sarà sciolto e apparirà raggrinzito. A questo punto, con il bastoncino di legno, spingi via i residui. Mai raschiare con forza. Se qualche zona resiste, ripeti l’impacco per altri 5-10 minuti. Un trucco che uso spesso: prima di iniziare, scaldo le mani infilando un asciugamano caldo. Il calore aiuta l’acetone a penetrare meglio. Lavora in un ambiente ventilato e lontano da fiamme, perché l’acetone è infiammabile.

Dopo la rimozione, una coccola è obbligatoria

Una volta tolto il semipermanente, le unghie hanno bisogno di una coccola. Applica una crema idratante ricca o dell’olio di mandorle dolci, insisti sulle cuticole. Concediti una pausa di qualche giorno prima di rifare il trattamento. Se vuoi evitare l’acetone, esistono solventi specifici per semipermanente, spesso arricchiti con oli nutrienti. C’è anche un metodo casalingo alternativo: una miscela di aceto bianco e acqua tiepida.

Ci immergi le unghie per 10-15 minuti, poi strofini con un panno morbido. L’aceto, grazie alla sua acidità, scioglie lo smalto senza danneggiare la lamina. Funziona, ma ci vuole più pazienza. La prossima volta che lo smalto si solleverà, invece di strapparlo, ricorda che bastano un po’ di acetone e stagnola. Le tue unghie ti ringrazieranno.